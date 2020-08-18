Финны выяснили, как побороть похмелье

Ученые из Университета Хельсинки и Университета Восточной Финляндии выяснили, что горох, яйца и семечки борются с похмельем, потому что содержат много аминокислоты L-цистеин. Об этом пишет РИА "Новости".
Ученые провели эксперимент, когда одна группа добровольцев с похмельем употребляла перечисленные выше продукты, а вторая — плацебо.
"Исследование обнаружило статистически значимую связь между L-цистеином и уменьшением симптомов похмелья",
— говорится в заключении.
Аминокислота уменьшала головную боль, тошноту, стресс и тревогу.