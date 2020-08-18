Российские врачи рассказали об опасности яблок 

Употребление фруктов небезопасно при наличии определенных патологий.

Среднее по размеру яблоко весом в 80-90 граммов приравнивается к куску хлеба толщиной в один сантиметр. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Залина Гусова.

«Яблоки — это достаточно калорийные продукты, поскольку в них содержится фруктоза, которая, проходя оборот через печень, превращается в сахарозу. Так что избыточное потребление яблок нежелательно для людей с сахарным диабетом и с ожирением»,

— отметила эксперт.

Нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев согласился с коллегой и также напомнил, что употребление чрезмерного количества фруктового сока лучше избегать из-за его высокого гликемического индекса — показателя влияния углеводов на изменение уровня сахара в крови.

Кроме опасных свойств популярного фрукта, врачи отметили и показатели, которые несут пользу.

Так, яблоки, очень богаты железом, которое необходимо для кроветворения, для поддержания достаточного количества эритроцитов. В кожуре плодов содержатся фитохимические вещества, которые обладают противовоспалительным действием.