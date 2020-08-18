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Российские врачи рассказали об опасности яблок 

Letidor.ru и ещё 10 5 часов назад
Российские врачи рассказали об опасности яблок
Фото: Letidor.ru
Употребление фруктов небезопасно при наличии определенных патологий.
Среднее по размеру яблоко весом в 80-90 граммов приравнивается к куску хлеба толщиной в один сантиметр. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Залина Гусова.

«Яблоки — это достаточно калорийные продукты, поскольку в них содержится фруктоза, которая, проходя оборот через печень, превращается в сахарозу. Так что избыточное потребление яблок нежелательно для людей с сахарным диабетом и с ожирением»,

— отметила эксперт.
Нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев согласился с коллегой и также напомнил, что употребление чрезмерного количества фруктового сока лучше избегать из-за его высокого гликемического индекса — показателя влияния углеводов на изменение уровня сахара в крови.
Кроме опасных свойств популярного фрукта, врачи отметили и показатели, которые несут пользу.
Так, яблоки, очень богаты железом, которое необходимо для кроветворения, для поддержания достаточного количества эритроцитов. В кожуре плодов содержатся фитохимические вещества, которые обладают противовоспалительным действием.
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Болезни и лекарства , Новости , РИА Новости
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