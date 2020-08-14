В регионе РФ выявили очаги птичьего гриппа

Очаги птичьего гриппа выявлены в трех районах Омской области. Об этом ТАСС сообщил замначальника отдела государственного ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по региону Дмитрий Шустов.

Падеж домашней птицы начался в поселках Ситниково и Новгородцево (Нижнеомский и Крутинский районы) и деревне Новотимофеевка (Полтавский район). В населенных пунктах будет введен карантин. Инфицированных птиц уничтожат, фермеры получат компенсации.

Причина заражения не указана.

Первый раз в этом году очаг птичьего гриппа был обнаружен в Челябинской области в начале августа. Тогда вирус гриппа птиц подтипа H5N8 нашли в трупах четырех домашних гусей и дикой утки, отобранных в Увельском районе на берегах озер Песчаное и Табыньша.

Высокопатогенный птичий грипп — это остро протекающее вирусное заболевание сельскохозяйственных и диких птиц с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов.