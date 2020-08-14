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В российском регионе выявлены очаги птичьего гриппа 

Lenta.ru 2 часа назад
В регионе РФ выявили очаги птичьего гриппа
Фото: Lenta.ru
Очаги птичьего гриппа выявлены в трех районах Омской области. Об этом ТАСС сообщил замначальника отдела государственного ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по региону Дмитрий Шустов.
Падеж домашней птицы начался в поселках Ситниково и Новгородцево (Нижнеомский и Крутинский районы) и деревне Новотимофеевка (Полтавский район). В населенных пунктах будет введен карантин. Инфицированных птиц уничтожат, фермеры получат компенсации.
Причина заражения не указана.
Первый раз в этом году очаг птичьего гриппа был обнаружен в Челябинской области в начале августа. Тогда вирус гриппа птиц подтипа H5N8 нашли в трупах четырех домашних гусей и дикой утки, отобранных в Увельском районе на берегах озер Песчаное и Табыньша.
Высокопатогенный птичий грипп — это остро протекающее вирусное заболевание сельскохозяйственных и диких птиц с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов.
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