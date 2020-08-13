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Что делать при высоком уровне холестерина 

Анастасия Иванова 1 час назад
Что делать при высоком уровне холестерина
Фото: depositphotos.com
Врач, заведующий отделением в Диагностическом центре №5 Денис Прокофьев рассказал, что делать при высоком уровне общего холестерина. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Рамблер» делится советами медика.
Помимо основного лечения, которое пациенту назначает специалист после обследования, стоит придерживаться некоторых рекомендаций. Так, по словам Дениса Прокофьева, при высоком уровне холестерина недопустимо «воздействие табака в любой форме». Также необходимо соблюдать диету:

«Здоровое питание с низким содержанием насыщенных жиров с акцентом на цельнозерновые продукты, овощи, фрукты и рыбу».

Кроме того, людям с высоким холестерином нужно ежедневно заниматься спортом и контролировать вес тела:

«3,5–7 часов умеренной физической нагрузки в неделю или 30–60 минут в день».

Окружность талии у мужчины не должна превышать 94 сантиметров, у женщины — 80 сантиметров. Важно следить и за артериальным давлением. Оно должно быть не больше 140/90 мм рт. ст.

«"А если я ничего делать этого не буду, тогда, что?". Но и на этот вопрос есть хороший ответ: "Сначала произойдет первый эпизод сердечно-сосудистой катастрофы: инфаркт или инсульт, после первого эпизода большинство пациентов выживают, а вот после второго уже нет". Обычно этой беседы хватает года на 2», — написал врач о последствиях.

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