Что делать при высоком уровне холестерина 

Врач, заведующий отделением в Диагностическом центре №5 Денис Прокофьев рассказал, что делать при высоком уровне общего холестерина. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Рамблер» делится советами медика.
Помимо основного лечения, которое пациенту назначает специалист после обследования, стоит придерживаться некоторых рекомендаций. Так, по словам Дениса Прокофьева, при высоком уровне холестерина недопустимо «воздействие табака в любой форме». Также необходимо соблюдать диету:
«Здоровое питание с низким содержанием насыщенных жиров с акцентом на цельнозерновые продукты, овощи, фрукты и рыбу».
Кроме того, людям с высоким холестерином нужно ежедневно заниматься спортом и контролировать вес тела:
«3,5–7 часов умеренной физической нагрузки в неделю или 30–60 минут в день».
Окружность талии у мужчины не должна превышать 94 сантиметров, у женщины — 80 сантиметров. Важно следить и за артериальным давлением. Оно должно быть не больше 140/90 мм рт. ст.
«"А если я ничего делать этого не буду, тогда, что?". Но и на этот вопрос есть хороший ответ: "Сначала произойдет первый эпизод сердечно-сосудистой катастрофы: инфаркт или инсульт, после первого эпизода большинство пациентов выживают, а вот после второго уже нет". Обычно этой беседы хватает года на 2», — написал врач о последствиях.