Невролог рассказала, как распознать стресс

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Чтобы справиться со стрессом, нужно вовремя его распознать. Как не пропустить опасное состояние, объяснила врач-невролог и вегетолог Ксения Овсянникова.

Специалисты выделяют три стадии стресса. На первой, которая длится два-три дня, ощущается тревожность.

«Происходит угнетение образования энергии в нейронах, снижение синтеза белков. Нарушаются процессы обучения, запоминания — вплоть до легких и умеренных когнитивных нарушений», — пояснила невролог.

Вторая «адаптивная» стадия может продолжаться до двух недель. На этом этапе происходит мобилизация адаптивного резерва — восстановление условно-рефлекторной деятельности, синтеза белков мозга, нормализация обмена веществ.

Однако к концу второй недели начинается третий этап, связанный с истощением. Это проявляется возвратом к первой стадии (со всеми характерными симптомами).

Плюс развиваются микроструктурные изменения в нервной ткани, когда энергия в лимбических структурах и коре больших полушарий падает в 1,5-2 раза. В итоге нарушается сон, снижается мотивация.