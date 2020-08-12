Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Невролог назвала симптомы стресса на разных стадиях 

Medical Note 1 час назад
Невролог рассказала, как распознать стресс
Фото: Medical Note
Чтобы справиться со стрессом, нужно вовремя его распознать. Как не пропустить опасное состояние, объяснила врач-невролог и вегетолог Ксения Овсянникова.
Специалисты выделяют три стадии стресса. На первой, которая длится два-три дня, ощущается тревожность.

«Происходит угнетение образования энергии в нейронах, снижение синтеза белков. Нарушаются процессы обучения, запоминания — вплоть до легких и умеренных когнитивных нарушений», — пояснила невролог.

Вторая «адаптивная» стадия может продолжаться до двух недель. На этом этапе происходит мобилизация адаптивного резерва — восстановление условно-рефлекторной деятельности, синтеза белков мозга, нормализация обмена веществ.
Однако к концу второй недели начинается третий этап, связанный с истощением. Это проявляется возвратом к первой стадии (со всеми характерными симптомами).
Плюс развиваются микроструктурные изменения в нервной ткани, когда энергия в лимбических структурах и коре больших полушарий падает в 1,5-2 раза. В итоге нарушается сон, снижается мотивация.
Видео дня. Какие ошибки вы делаете, измеряя давление
Medical Note: последние новости
Названо опасное свойство аспирина Названо опасное свойство аспирина Онколог рассказал, почему опасно игнорировать охриплость голоса Онколог рассказал, почему опасно игнорировать охриплость голоса Назван новый неожиданный симптом коронавируса Назван новый неожиданный симптом коронавируса
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем опасны родинки
Чем опасны родинки
Как пиво влияет на суставы и кости
Как пиво влияет на суставы и кости
«Мутная история с пандемией»
«Мутная история с пандемией»
В Италии очередная вспышка коронавируса
В Италии очередная вспышка коронавируса
Видео
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
Медик объяснила, кому необходима прививка от COVID
09:52
Медик объяснила, кому необходима прививка от COVID
Коронавирус
Врачи предупредили о важности прививок этой осенью
00:32
Врачи предупредили о важности прививок этой осенью
Болезни и лекарства ЗОЖ
Ежедневные привычки, разрушающие позвоночник
04:29
Ежедневные привычки, разрушающие позвоночник
ЗОЖ
Какие ошибки вы делаете, измеряя давление
02:44
Какие ошибки вы делаете, измеряя давление
ЗОЖ
Почему у пожилых появляются пигментные пятна
06:06
Почему у пожилых появляются пигментные пятна
ЗОЖ
Чума смертельно поразила китайцев
00:37
Чума смертельно поразила китайцев
Болезни и лекарства
Как быстро избавиться от отечности лица
06:09
Как быстро избавиться от отечности лица
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение