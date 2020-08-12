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Раскрыта причина развития особо опасного рака 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыта причина развития особо опасного рака
Фото: Depositphotos
Ученые Института Вистара в США раскрыли, что раковые клетки молочной железы, которым не хватает кислорода, посылают сигналы, вызывающие онкогенные изменения в окружающих эпителиальных тканях. Этот механизм критически важен для прогрессирования опухоли, что позволяет исследователям разработать новые методы лечения особо опасных форм заболеваний. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Developmental Cell.
В ходе экспериментов биологи культивировали клетки рака груди в условиях дефицита кислорода для имитации гипоксии, которая наблюдается в микросреде, окружающей опухоль внутри организма. Биологи выяснили, что сигнальные соединения содержатся в маленьких внеклеточных пузырьках, которые транспортируют их в другие клетки-реципиенты. В результате у последних изменяется активность митохондрий, что является причиной нерегулируемого морфогенеза эпителиальных тканей поблизости от опухоли.
Кроме того, у клеток-реципиентов изменяется экспрессия генов, связанных с подвижностью, организацией цитоскелета и межклеточным контактам. Эпителиальные клетки также демонстрировали усиление воспалительных реакций и реже погибали. В целом, злокачественные клетки с помощью онкогенных сигналов влияли на клеточную архитектуру молочной железы. Здоровые клетки проявляли морфологические изменения, начинали усиленно делиться и отличались жизнеспособностью. Наконец, раковые клетки приобретали подвижность, которая позволяла им мигрировать из первичного очага и формировать метастазы.
Ученые считают, что нацеливание препаратов на процесс формирования пузырьков или митохондриальное перепрограммирование поможет бороться с прогрессированием рака.
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