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Что такое синдром «разбитого» сердца 

WomanHit.ru 44 минуты назад
Что такое синдром «разбитого» сердца
Фото: WomanHit.ru
Нет, речь пойдет не о поэтическом приеме.
Мы привыкли к тому, что «разбитое сердце» — поэтический финт. Но задумывались ли вы, насколько реальным может оказаться такой диагноз? Если вовремя не принять меры, сердце может остановиться совершенно внезапно. Сегодня мы решили поговорить о довольно необычном состоянии, которое все чаще поражает жителей большого города.

Почему наше сердце «разбивается»?

Наш природный мотор — один из самых хрупких органов. Сердце работает без перерыва всю нашу жизнь, при этом оно крайне восприимчиво к внешним изменениям вроде стресса и физическим перегрузкам. Мощное эмоциональное потрясение способно если не остановить сердце, то серьезно нарушить его структуру, при отсутствии лечения может наступить преждевременная смерть.
В научных кругах «разбитое сердце» — острая сердечная недостаточность, которая становится результатом сильнейшего потрясения. Левый желудочек испытывает колоссальное напряжение в этот момент, из-за подобного перекоса вся сердечная мышца работает на пределе.
С этим состоянием можно бороться, если начать своевременное лечение, когда терапия и полный покой помогут сердцу восстановить нормальную работу.

Как проявляется синдром?

Вы можете не обратить внимание на периодические стеснения в груди, которые легко спутать с побочкой пережитого стресса. При этом стресс и излишняя физическая нагрузка не всегда могут стать причиной нарушения работы сердца. Специалисты до сих пор не могут с уверенностью назвать конкретные причины возникновения подобного нарушения, помимо стресса причиной может стать всплеск адреналина, с которым сердцу не так-то просто справиться, причем изменение гормонального фона может происходит не только в случае реакции на негативные события — даже положительные переживания могут отрицательно сказаться на работе сердца.

Можно ли справиться с недугом?

Конечно, самостоятельно бороться с проблемой не стоит — все же грамотное восстановление возможно лишь под контролем специалиста. Единственное, что вы можете отслеживать самостоятельно, — ваше эмоциональное состояние. Если вам поставили диагноз, важно с первого же дня избегать всевозможных эмоциональных потрясений, которые могут свести на нет все усилия вашего лечащего врача.
Если же вы не можете справиться со стрессом самостоятельно, обратитесь к психологу, который совместно с кардиологом начнут работу по восстановлению вашего психологического и физического здоровья.
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