Первичные симптомы деменции

От деменции никто не застрахован: есть много примеров, когда гениальные люди становились заложниками такого состояния. Ежегодно регистрируются более семи миллионов новых случаев этого недуга. «Рамблер» расскажет о первых симптомах, которые указывают на возможное начало этого недуга.

Что же такое деменция? Это приобретенное слабоумие, которое характеризуется снижением познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

Риск заболевания деменцией не столь мал. Примерно у 5% населения старше 65 лет отмечается тяжелая деменция, у 9–16% — легкая и умеренная. Распространенность деменции увеличивается с возрастом: до 20% у лиц в возрасте после 80 лет и старше.