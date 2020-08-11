Первичные симптомы деменции

От деменции никто не застрахован: есть много примеров, когда гениальные люди становились заложниками такого состояния. Ежегодно регистрируются более семи миллионов новых случаев этого недуга. «Рамблер» расскажет о первых симптомах, которые указывают на возможное начало этого недуга.
Что же такое деменция? Это приобретенное слабоумие, которое характеризуется снижением познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.
Риск заболевания деменцией не столь мал. Примерно у 5% населения старше 65 лет отмечается тяжелая деменция, у 9–16% — легкая и умеренная. Распространенность деменции увеличивается с возрастом: до 20% у лиц в возрасте после 80 лет и старше.
Первые признаки деменции, на которые должны обратить внимание родственники и сам больной:
- Нарушение памяти. Больной не помнит личную биографию и прошлую жизнь. Наблюдается трудность вспоминания событий и дат;
- Личностные изменения. Появляется эгоизм, исчезает чувство сострадания. Такая эгоцентричность отдаляет пожилых людей с сосудистой деменцией от других членов общества. Больной становится плаксивым, на все жалуется и критикует окружающих;
- Нарушение восприятия пространства. Теряется ощущение себя в окружающем пространстве. Человек не может сопоставить личные ощущения с внешней картиной. Больной не осознает себя личностью;
- Изменение речи. Больной не может построить длинное предложение. Разговор сводится к нескольким словам, объединенным в краткое предложение;
- Социальная деградация. Больной замыкается и начинает игнорировать все правила окружающего мира. Он считает свои поступки наиболее верными и справедливыми;
- Ухудшение мышления. Человек теряет чувство ответственности за свои поступки, так как совершает их неосознанно. Ему трудно искать способ решения простейшей задачи;
- Длительная концентрация. Появляется заторможенность реакций. Человеку нужно время, чтобы осознать предмет и вспомнить его назначение;
- Снижение двигательной активности. Человеку становится сложно по команде выполнить какое-либо движение, а лицевые мышцы вообще не воспроизводят эмоции.