Чем опасна летняя ангина

Инфекции, о которых пойдет речь ниже, всем нам хорошо известны. Однако каждый летний сезон мы оказываемся в зоне риска и не всегда знаем, как действовать в случае возникновения «болячки». Например, нет ничего досадней, чем заболеть в отпуске «безобидной» ангиной и провести эти дни в гостиничном номере или того хуже стационаре. Проще заранее подумать о мерах безопасности.

Летние болячки: кишечные инфекции и не только

Летом нас подстерегают заболевания, которые часто «молчат» в зимнее летнее года. Среди них кишечные и ротавирусные инфекции (особенно у детей), кожные заболевания, укусы клещей. Последние могут вызвать геморрагическую лихорадку. Не нужно поливать впившегося в кожу клеща маслом — не поможет. Необходимо аккуратно удалить насекомое и отнести его в ближайшую инфекционную больницу. Если вы аллергик, первым делом потребуется принять дозу антигистаминных препаратов и обратиться к врачу.

Жаркие дни опасны солнечными ожогами и тепловыми ударами. В зоне риска люди, страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, эндокринных заболеваний. Поэтому так важно не находиться на солнцепеке в период с 11:00 до 16:00. И соблюдать нехитрые правила: не налегать на жирную калорийную пищу, иметь при себе воду и головной убор. Особенно важно соблюдать эти правила гипертоникам, ведь тепловой удар может обернуться для них еще и гипертоническим кризом.

Солнечные ожоги, длительное регулярное нахождение на солнце чревато обернуться раком кожи, предупреждают врачи. Потому так важно перед выходом на солнце наносить на кожу солнцезащитные средства с SPF-фактором.

Чтобы избежать летом кишечных инфекций, необходимо тщательно мыть фрукты, овощи и ягоды перед тем, как съесть их. Использовать только проверенную бутилированную воду — особенно важно на отдыхе в тропических странах. В случае если инфекции избежать не удалось, важно не допустить обезвоживания. Особенно это касается детей — потеря 10% веса уже чревата летальным исходом.

Летняя ангина

Подробней хочется остановиться в этом материале на всем известном заболевании — ангине. Возможно, не все знают, что считается оно «летним», так как чаще страдают от него именно в летний сезон. Среди возможных осложнений — развитие ревматизма, артроз, отиты, гайморит, синусит, пневмония, серьезная нагрузка на сердце и почки.

Источником возникновения часто становится резкая смена температуры. Если вы сидите длительное время под кондиционером в офисе (или провели час в магазине, которой охлаждается с его помощью), то этого может оказаться вполне достаточно, чтобы заболеть. Учитываем тот факт, что далеко не все кондиционеры вовремя проходят профилактическую чистку, а значит успели накопить в себе множество микробов. Часто также пациенты рассказывают, что провели полдня на пляже, затем съели мороженое и вот она — ангина. Причина, конечно, не в мороженом. Возбудителями ангины являются микробы стафилококк и стрептококк, живущие в организме. Холод лишь становится средой, в которой они активизируются.

Мишени для ангины

Температура до 39°С

сильная боль в горле во время глотания

озноб

головная боль

слабость, быстрая утомляемость

увеличенные лимфоузлы

белый налет (гнойнички) на миндалинах

чувство жажды

потеря веса Не все знают, что ангина является заразной. А ведь это именно инфекционное заболевание, которое еще называют острым тонзиллитом (от лат. tonsilla— миндалина), поражающим миндалины. Микроорганизмы накапливаются в верхних дыхательных путях. Заразиться можно, используя личные предметы больного, например, чашку или полотенце. Поэтому важно изолировать больного в отдельную комнату, чтобы человек пользовался отдельной посудой и бельем, а также не контактировал с детьми и пожилыми людьми, у которых по определению иммунитет слабее. Как распознать ангину?

Заниматься самолечением опасно (всего лишь полоскать горло спреем недостаточно) — нужно обратиться к врачу, который назначит традиционную схему лечения. Она включает в себя: — прием антибиотиков — прием жаропонижающих препаратов — полоскание горла антибактериальными спреями — постельный режим

Лечение антибиотиками при ангине длится не меньше десяти дней и начинать его нужно как можно раньше. Стоит помнить, что недолеченная ангина чревата вышеперечисленными осложнениями. Органами-мишенями в данном случае являются суставы, сердце, почки и мозг. Заболевание важно лечить антибиотиками — это единственная возможность избежать поражения сердца, суставов и почек. В некоторых случаев даже требуется удаление миндалин. После лечения необходимо сделать анализ на наличие стафилококка, то есть остаточной инфекции.