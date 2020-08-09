Что случится, если не лечить стоматит

Стоматит — это заболевание, при котором воспаляется слизистая оболочка ротовой полости. Он объединяет группу заболеваний, имеющих разное происхождение и проявления. Поражение слизистых оболочек может быть самостоятельной болезнью или осложнением других патологических процессов. «Рамблер» расскажет о симптомах недуга, и почему их нельзя игнорировать.
Основные причины стоматита у взрослых связаны с патогенным воздействием бактериальных, грибковых, вирусных инфекций. Однако для усиленного размножения и роста микроорганизмов необходимы предрасполагающие факторы, которые могут спровоцировать развитие патологии.
Виды стоматита
- Бактериальный стоматит. Диагностируют при поражении ротовой полости микроорганизмами, чаще всего стрептококками, стафилококками.
- Герпетический стоматит. Возбудитель — вирус герпеса. В ротовой полости образуются мелкие пузырьки, которые после самостоятельного вскрытия преобразуются в болезненные язвочки.
- Афтозный стоматит. Может быть осложнением ЛОР-заболеваний или проходить на фоне снижения иммунитета. Характеризуется образованием во рту афтозных эрозийных участков.
- Кандидозный стоматит. Болезнь, вызванная грибками рода Candida. К характерным симптомам добавляется творожистый налет на языке, губах, щеках.
- Язвенный стоматит. Обычно проходит с обширным воспалением слизистой и образованием на ее поверхности болезненных язв.
- Аллергический стоматит. Основная причина — аллергическая реакция слизистой на продукты питания, пыльцу растений и другие аллергены. В данном случае стоматит — один из симптомов аллергии.
Симптомы стоматита:
- язвочки, ранки, высыпания во рту, эрозии;
- покраснение на слизистой полости рта;
- налет, неприятный вкус во рту;
- зуд и жжение (иногда);
- дискомфорт и болезненные ощущения;
- отечность полости рта;
- повышенное слюноотделение;
- неприятный запах изо рта;
- кровоточивость десен;
- повышение температуры тела;
- увеличение лимфатических узлов;
- головные боли.
При стоматите осложнения в основном бывают у тех людей, которые не придают особого значения болезни и не обращаются в клинику за лечением. Запущенный процесс может дойти до язвенно-некротического и даже гангренозного состояния, когда начинают безвозвратно повреждаться не только мягкие ткани, но и кости. При такой форме заболевания человек может лишиться всех зубов на больной стороне челюсти и остаться с огромной дырой на месте щеки.
В основном же последствия стоматита в запущенном состоянии выливаются в переход болезни в хроническую рецидивирующую форму. При должном лечении можно добиться стабильной ремиссии, однако, при падении уровня иммунитета болезнь будет каждый раз возвращаться.