Что случится, если не лечить стоматит

Стоматит — это заболевание, при котором воспаляется слизистая оболочка ротовой полости. Он объединяет группу заболеваний, имеющих разное происхождение и проявления. Поражение слизистых оболочек может быть самостоятельной болезнью или осложнением других патологических процессов. «Рамблер» расскажет о симптомах недуга, и почему их нельзя игнорировать.

Основные причины стоматита у взрослых связаны с патогенным воздействием бактериальных, грибковых, вирусных инфекций. Однако для усиленного размножения и роста микроорганизмов необходимы предрасполагающие факторы, которые могут спровоцировать развитие патологии.

Виды стоматита Бактериальный стоматит. Диагностируют при поражении ротовой полости микроорганизмами, чаще всего стрептококками, стафилококками.

Диагностируют при поражении ротовой полости микроорганизмами, чаще всего стрептококками, стафилококками. Герпетический стоматит. Возбудитель — вирус герпеса. В ротовой полости образуются мелкие пузырьки, которые после самостоятельного вскрытия преобразуются в болезненные язвочки.

Афтозный стоматит. Может быть осложнением ЛОР-заболеваний или проходить на фоне снижения иммунитета. Характеризуется образованием во рту афтозных эрозийных участков.

Может быть осложнением ЛОР-заболеваний или проходить на фоне снижения иммунитета. Характеризуется образованием во рту афтозных эрозийных участков. Кандидозный стоматит. Болезнь, вызванная грибками рода Candida. К характерным симптомам добавляется творожистый налет на языке, губах, щеках.

Болезнь, вызванная грибками рода Candida. К характерным симптомам добавляется творожистый налет на языке, губах, щеках. Язвенный стоматит. Обычно проходит с обширным воспалением слизистой и образованием на ее поверхности болезненных язв.

Обычно проходит с обширным воспалением слизистой и образованием на ее поверхности болезненных язв. Аллергический стоматит. Основная причина — аллергическая реакция слизистой на продукты питания, пыльцу растений и другие аллергены. В данном случае стоматит — один из симптомов аллергии.

Симптомы стоматита: язвочки, ранки, высыпания во рту, эрозии;

покраснение на слизистой полости рта;

налет, неприятный вкус во рту;

зуд и жжение (иногда);

дискомфорт и болезненные ощущения;

отечность полости рта;

повышенное слюноотделение;

неприятный запах изо рта;

кровоточивость десен;

повышение температуры тела;

увеличение лимфатических узлов;

головные боли.

При стоматите осложнения в основном бывают у тех людей, которые не придают особого значения болезни и не обращаются в клинику за лечением. Запущенный процесс может дойти до язвенно-некротического и даже гангренозного состояния, когда начинают безвозвратно повреждаться не только мягкие ткани, но и кости. При такой форме заболевания человек может лишиться всех зубов на больной стороне челюсти и остаться с огромной дырой на месте щеки.

В основном же последствия стоматита в запущенном состоянии выливаются в переход болезни в хроническую рецидивирующую форму. При должном лечении можно добиться стабильной ремиссии, однако, при падении уровня иммунитета болезнь будет каждый раз возвращаться.