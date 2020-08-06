Заболевания, вызванные кишечной палочкой

Кишечная палочка (E. coli) появляется в организме человека уже в первые дни после рождения. Она является важной частью микрофлоры и играет важнейшую роль в функционировании желудочно-кишечного тракта. Но у бактерии есть и «темная сторона» — некоторые ее разновидности, которые способны вызывать самые разнообразные поражения, о которых сейчас и расскажет «Рамблер».

Несмотря на традиционно сложившееся представление о ее «безвредности», она становится достаточно частой причиной заболеваемости как пациентов с иммунодифицитами, так и лиц с нормальным иммунным статусом. Среди поражений у человека, вызванных E.coli, различают: кишечные (коли-инфекции) и внекишечные.

воздушно-капельный и половой — от человека к человеку,

пищевой — мясо крупного рогатого скота (говядина, баранина), зелень, фрукты и овощи,

водный — вода из зараженного источника,

контактно-бытовой — грязные руки, предметы обихода. Как происходит заражение? Основным механизмом передачи кишечной палочки является фекально-оральный. Пути передачи: