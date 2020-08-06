Заболевания, вызванные кишечной палочкой

Кишечная палочка (E. coli) появляется в организме человека уже в первые дни после рождения. Она является важной частью микрофлоры и играет важнейшую роль в функционировании желудочно-кишечного тракта. Но у бактерии есть и «темная сторона» — некоторые ее разновидности, которые способны вызывать самые разнообразные поражения, о которых сейчас и расскажет «Рамблер».
Несмотря на традиционно сложившееся представление о ее «безвредности», она становится достаточно частой причиной заболеваемости как пациентов с иммунодифицитами, так и лиц с нормальным иммунным статусом. Среди поражений у человека, вызванных E.coli, различают: кишечные (коли-инфекции) и внекишечные.
Как происходит заражение? Основным механизмом передачи кишечной палочки является фекально-оральный. Пути передачи:
- воздушно-капельный и половой — от человека к человеку,
- пищевой — мясо крупного рогатого скота (говядина, баранина), зелень, фрукты и овощи,
- водный — вода из зараженного источника,
- контактно-бытовой — грязные руки, предметы обихода.
Самые распространенные инфекции, вызванные E. coli:
- инфекции пищеварительного тракта (гастроэнтерит);
- инфекции мочевыводящих путей.
- инфекция мочевого пузыря;
- инфекция предстательной железы (простатит);
- инфекции, которые развиваются после воспаления аппендицита и дивертикулита;
- раневые инфекции (включая операционные раны);
- инфекции в пролежнях;
- инфекции стоп у людей с диабетом;
- пневмония
- менингит у новорожденных;
- инфекции кровотока.