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Как кишечная палочка может разрушить жизнь 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Заболевания, вызванные кишечной палочкой
Фото: depositphotos.com
Кишечная палочка (E. coli) появляется в организме человека уже в первые дни после рождения. Она является важной частью микрофлоры и играет важнейшую роль в функционировании желудочно-кишечного тракта. Но у бактерии есть и «темная сторона» — некоторые ее разновидности, которые способны вызывать самые разнообразные поражения, о которых сейчас и расскажет «Рамблер».
Несмотря на традиционно сложившееся представление о ее «безвредности», она становится достаточно частой причиной заболеваемости как пациентов с иммунодифицитами, так и лиц с нормальным иммунным статусом. Среди поражений у человека, вызванных E.coli, различают: кишечные (коли-инфекции) и внекишечные.
Как происходит заражение? Основным механизмом передачи кишечной палочки является фекально-оральный. Пути передачи:
  • воздушно-капельный и половой — от человека к человеку,
  • пищевой — мясо крупного рогатого скота (говядина, баранина), зелень, фрукты и овощи,
  • водный — вода из зараженного источника,
  • контактно-бытовой — грязные руки, предметы обихода.

Самые распространенные инфекции, вызванные E. coli:

  • инфекции пищеварительного тракта (гастроэнтерит);
  • инфекции мочевыводящих путей.
  • инфекция мочевого пузыря;
  • инфекция предстательной железы (простатит);
  • инфекции, которые развиваются после воспаления аппендицита и дивертикулита;
  • раневые инфекции (включая операционные раны);
  • инфекции в пролежнях;
  • инфекции стоп у людей с диабетом;
  • пневмония
  • менингит у новорожденных;
  • инфекции кровотока.
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