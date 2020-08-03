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Дефицит каких продуктов провоцирует мигрень 

Александра Нечаева 8 часов назад
Какие продукты спасут от мигрени
Фото: Depositphotos
Согласно статистике, каждый шестой житель нашей планеты страдает мигренью. От боли, связанной с заболеванием, практически невозможно избавиться. Предрасположенность к мигрени зависит от множества факторов: наследственности. образа жизни, возраста и даже питания. Дефицит некоторых элементов из-за неправильно составленного рациона может провоцировать сильнейшие приступы головных болей. О том, нехватка каких веществ может способствовать возникновению мигрени, рассказывает «Рамблер».

Магний

Специалисты заявляют, что примерно в половине случаев головные боли у людей возникают из-за дефицита магния в ежедневном рационе. Если устранить нехватку этого вещества в организме, боли пройдут, а количество приступов мигрени существенно сократится. Магний содержится в авокадо, орехах, бобовых и шпинате, поэтому обязательно включите эти продукты в свое меню.

Витамин В6

Недостаток этого витамина является одним из главных факторов развития сосудистых заболеваний, мигрени в том числе. Чтобы снизить риск развития болезни, необходимо включить в свой рацион такие продукты как печень, злаки и свежие овощи.

Фолиевая кислота

Недостаток фолиевой кислоты провоцирует стресс. А приступам мигрени, по словам экспертов, чаще всего подвержены люди со сниженной устойчивостью к стрессам. Для устранения дефицита фолиевой кислоты нужно употреблять в пищу шпинат, свеклу, морковь, брокколи, спаржу и авокадо.
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