Что будет с организмом, если спать без подушки 

Для здорового полноценного сна очень важно, чтобы спальное место было удобным. «Рамблер» расскажет, насколько важно подушка, и что будет с организмом, если спать без нее.

В медицине есть случаи, когда настоятельно рекомендуется спать без подушки. Например, новорожденному ребенку до двух месяцев. В этом случае сон без подушки позволяет не препятствовать активному формированию отделов позвоночника. В этом возрасте позвоночник настолько слабый, что достаточно легко поддается искривлению.

С первого года жизни человека подушка обязательно должна использоваться, иначе могут появиться такие проблемы, как хронический недосып, снижение концентрации, храп, остеохондроз и даже ишемический инсульт. Последнее заболевание возникает потому, что при отсутствии подушки положение позвоночника становится неправильным, и по артериям перестает поступать кровь.

Медики также уверены, что на появление проблем со здоровьем может повлиять не только отсутствие аксессуара, но и неправильно подобранная подушка. Она не должна быть слишком мягкой, но и не слишком твердой. Полезными для позвоночника считаются валики для сна и ортопедические подушки, на которых позвоночник располагается в правильном положении.