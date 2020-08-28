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Что будет, если глотать вишневые косточки 

Мира Маркина 6 часов назад
Что будет, если глотать вишневые косточки
Фото: depositphotos.com
Споры о том, можно ли глотать вишневые косточки не утихают десятилетиями. Одни считают, что это безвредно, другие же уверены: глотать косточки — крайне опасно. Но кто прав на самом деле? Выяснял "Рамблер".
Глотание вишневых косточек может привести к отравлению, — в этом убеждены люди, считающие, что глотать косточки опасно. По их мнению, в косточках содержится гликозид амигдалина, который под действием гнилостных бактерий разлагается в кишечнике и образует синильную кислоту.
При этом другая группа людей убеждена, что случайно съеденные вишневые косточки безопасны: синильная кислота не способна навредить человеку в таких количествах.
И все-таки на чьей стороне правда?
Как объясняют токсикологи, съеденные вишневые косточки не представляют опасности по причине того, что выплеснуть запас синильной кислоты они могут, лишь пролежав в желудке около недели, — за это время растворяется твердая оболочка. Вот только организм довольно быстро выводит косточки наружу естественным путем. Чтобы отравиться ими, нужно съесть не меньше сотни косточек, предварительно их расколов.
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