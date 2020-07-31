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Паховая грыжа: самые опасные симптомы заболевания 

Мира Маркина 6 часов назад
Паховая грыжа: самые опасные симптомы заболевания
Фото: depositphotos.com
Выпячивание кишечника или другой ткани брюшной полости через просвет между мышцами нижней части живота именуют паховой грыжей. Из-за чего она возникает и в каких случаях следует немедленно вызывать скорую, выяснял "Рамблер".
Паховая грыжа может образоваться без видимой причины. Но порой ее возникновение чем-то спровоцировано. В большинстве случаев это напряжение во время дефекации и мочеиспускания, беременность, хронический сильный кашель или чихание, запоры, а также напряжение мышц живота во время подъема тяжестей или выполнения упражнений на пресс. Кроме того, паховая грыжа может быть обусловлена старением организма, травмой или операцией на брюшной полости.
Медики обращают внимание на то, что сама по себе паховая грыжа не представляет опасности. Однако из-за того, что со временем это состояние не улучшается, может произойти защемление грыжи. В данном случае ткань из брюшной полости оказывается сильнейшим образом сдавлена мышцами, что приводит к некрозу, который смертельно опасен.
В случае защемления грыжи следует немедленно вызывать скорую. На защемление укажут следующие симптомы:
  • внезапное увеличение грыжи в размерах
  • острая невыносимая боль в районе выпячивания
  • болезненное вздутие живота, тошнота, рвота, невозможность выпустить газы
  • изменение цвета выпятившейся кожи: она становится красной или фиолетовой
  • повышенная температура на фоне одного из вышеуказанных симптомов
Если же защемления паховой грыжи нет, вылечить ее можно при помощи массажа. Однако сделать это можно только после консультации с врачом.
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