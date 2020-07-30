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Врач объяснил, почему немеют руки 

Medical Note 3 часа назад
Врач объяснил, почему немеют руки
Фото: Medical Note
Врач-остеопат, краниопостуролог Владимир Животов рассказал, с чем связано чувство онемения в руках, и какие процедуры помогут избавиться от этого неприятного ощущения.
Онемение рук связано с тем, что обеспечивающие чувствительность нервы сдавливаются за счет окружающих их структур — мышц, связок, фасций.
Состояние часто вводит в заблуждение, и человек начинает искать причину непосредственно в самой руке или пальцах. На самом деле проблема находится выше и дальше — в области шеи, подчеркивает врач.
При смещении позвонков, напряжении мышц и мягких тканей шеи, которые встречаются только после травм черепа, происходит сдавление нервных стволов от шейных спинномозговых нервов, которые идут в сторону руки.

«Люди часто отмечают, что у них немеет какой-то один палец, или его участок, или тыльная части ладони, или, наоборот, ладонная поверхность. Это связано с тем, какой именно нервный корешок, какая его часть ущемилась», — поясняет остеопат.

Ситуация усугубляется, если была местная травма — например, вывих запястья или перелом костей руки. Работа с монотонной нагрузкой усиливает напряжение мышц. Вместе с тем усиливается онемение.
При сильных ударах головой страдают мягкие ткани шеи и шейные позвонки. Мышцы и связки растягиваются, позвонки смещаются со своего места. Череп, будучи эластичной структурой, немного меняет свою конфигурацию, деформируется.

«Это еще раз доказывает, что именно предшествующие травмы, вызвавшие смещение костей черепа и позвоночника, являются той причиной, которая впоследствии приводит к онемению рук», — подчеркнул эксперт.

Основными методами самопомощи при онемении рук Владимир Животов назвал растяжение и согревание мягких тканей шеи. Это спорт, растяжки, сауна и баня.
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