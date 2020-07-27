Первые симптомы появления варикоза

Варикозное расширение вен — очень опасное заболевание, с которым, по статистике, сталкиваются 30% женщин и 10% мужчин. На ранних стадиях распознать недуг довольно сложно, но очень важно. Поэтому «Рамблер» расскажет о первых симптомах появления варикоза.

Мышечные судороги

Как правило, спазмы в ногах появляются в ночное время суток. Это происходит из-за застоя крови, в следствие чего возникает нарушение циркуляции в венах и более мелких сосудах. Это приводит к росту давления в прилегающих тканях и раздражению нервных окончаний.

Онемение и покалывание

На этот пункт стоит обратить внимание, когда покалывание и онемение становится регулярным. Их возникновение обусловлено слабым функционированием суставов, которое появляется из-за недостаточного снабжения тканей кислородом.

Отеки

Обычно варикозные отеки появляются в вечернее время и усиливаются в жаркую погоду. Отследить на глаз этот процесс не всегда можно, поэтому стоит использовать измерительную ленту. Если вечером обхват лодыжки на 1 сантиметр больше, то следует срочно обратиться к специалисту.

Изменение цвета кожи

Поводом для беспокойства является наличие белых или темных пятен. Цвет меняется именно в области поражения глубоких вен. На ранних стадиях пятна не доставляют никакого дискомфорта, но в последствие может появиться зуд.

Боль, усиливающаяся после периодов неподвижности

Если после долгого пребывания в статичном положении у вас появляется едва заметная боль — это говорит о развитии варикоза. Не стоит спускать на самотек этот симптом, даже если он вас практически не беспокоит, потому что со временем боли начнут усиливаться.

Зуд в лодыжках и голенях

Причиной чрезмерной сухости и шелушения кожи ног является застой крови в пораженных венах. Продукты обмена перестают выводиться должным образом. Если игнорировать этот симптом, в дальнейшем он может привести к образованию трофических язв.