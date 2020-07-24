Как отличить хорошего стоматолога от плохого

У ряда людей поход к стоматологу связан с не самыми хорошими ассоциациями: кому-то пришлось пережить жуткую боль, другим — огромные финансовые потери из-за желания врача "навариться" на своем клиенте, а у третьих, из-за некомпетентности доктора, возникли серьезные осложнения. В итоге на поход к стоматологу многим приходиться буквально уговаривать самих себя и убеждать в том, что это необходимо. Заходя в кабинет, мы хотим почувствовать себя в безопасности и безоговорочно доверяем доктору, но есть три вещи, по которым легко понять, стоит ли возвращаться к этому специалисту еще раз. Подробнее — в материале "Рамблера".

Анестезия

Даже в современном мире некоторые врачи до сих пор предлагают "потерпеть" и не делать анестезию. Непонятную многим экономию на лекарстве врачи объясняют отсутствием необходимости его делать. Якобы, ну что тут "сверлить"? Можно же и так потерпеть — быстрее будет, да и "заморозка" не будет отходить, мешая нормально жевать и общаться.

Если вам попался такой врач, насторожитесь. Действительно квалифицированный специалист и хороший доктор не будет усложнять себе и клиенту жизнь, в его же интересах, чтобы пациент сидел в кресле, не ерзая, а врач тем временем смог спокойно заниматься лечением.

Обращайте внимание и на то, какие вам предлагают препараты, не стоит соглашаться на устаревшие анестетики, если есть обезболивающие средства поколения. Выбирайте их, с учетом ваших аллергических реакций.

Мышьяк

Насторожиться стоит, если врач планирует применить мышьяк. Раньше его часто использовали в стоматологии при пульпитах. Суть в том, чтобы на вскрытую пульпу положить пасту из мышьяка. В течение короткого времени сосуды и нервы погибнут, тогда все последующие действия будут проходить без боли.

На самом деле эффективность мышьяка не так уж и высока — всего 50 процентов, но последствия, которые могут быть вызваны осложнениями, колоссальны! По сути мышьяк — это яд, который в данном случае находится в прямом контакте с тканями. Очень важно, чтобы врач вовремя вынул пасту, иначе последствия могут быть очень печальны.

В современной стоматологии мышьяк применяют крайне редко и лучше избегать врачей, которые до сих пор его используют в своей практике.

Общение

Пункт последний по списку, но не по важности. Очень важно найти тот самый "коннект" с лечащим врачом. Если вы, зайдя в кабинет, сразу чувствуете, что общение с доктором не задалось, стоит подумать о приеме у другого доктора в случае, если жалоба ждет.

Но далеко не всегда неудачное начало беседы говорит о докторе как о плохом специалисте. В конце концов, у всех бывают плохие дни.