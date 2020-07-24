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После сна болят шея и спина: о чем это говорит 

Мира Маркина 6 часов назад
После сна болят шея и спина: о чем это говорит
Фото: depositphotos.com
Боль в спине и шее — отнюдь не то, с чего хочется начинать свое утро. Если дискомфорт в теле застал вас врасплох, прежде всего нужно определить его причину. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Перенапряжение мышц

Если накануне у вас была активная тренировка, неудивительно, что утром вы можете ощутить боль в спине и в шее. Подобные проблемы также появляются после долгих пеших прогулок, бессистемных занятий в тренажерном зале и в случае, когда человек резко начал заниматься спортом, хотя до этого не тренировался вообще.

Дефицит витаминов

Фибромиалгия характеризуется постоянными болями в скелетно-мышечной системе, которые в большинстве случаев возникают из-за дефицита витамина D. Проблема в том, что от данного дефицита страдают 75-90% людей, поэтому вполне естественно, что по утрам многие из них испытывают боль в шейно-плечевом поясе.

Недостаток физических нагрузок

Находиться долгое время в "сидячем положении" — крайне опасно для нашего организма. Но, увы, работа в офисе или учеба подразумевают сидячий образ жизни. Чтобы в мышцах не накапливались продукты обмена, необходимо уделять время физическим нагрузкам. Даже 40-60 минут прогулки на свежем воздухе компенсируют недостаток спорта.
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