Лекарства, из-за которых можно лишиться прав 

Не секрет, что многие привыкли употреблять все, что прописал доктор, не вчитываясь в рецепт, не проверяя противопоказания и не читая про препарат в сети. Почему так не стоит делать хотя бы водителям, расскажет ИА DEITA.RU.

Если речь не о банальной соли с содой для полоскания горла, то для лечения обычно используются достаточно сложные химические составы. И элементы многих из них могут распознаваться существующими тестами, как наркотики. Естественно, наркотическое опьянение за рулем — веская причина лишить водителя права на управление авто, пишет Autonews.

Список лекарств, которые лучше не употреблять водителям по этой причине: Валидол, Корвалол, Валосердин, Тетралгин, Андипал, Солпадеин, Нурофен плюс, Пенталгин-Н, Кетанов, Спазмалгин, Коделак, Терпинкод, Тедеин, Колдрекс найт, Амиксин, Тизин спрей, Терафлю, Фервекс, Форейн, Тавегил, Супрастин, Кларитин, Телфаст.

Конечно, также нужно проверять составы сиропов: они часто основаны на этиловом спирте.