Каких болезней нужно остерегаться летом 

Во время каникул и отпусков крайне неприятно свалиться с температурой, болью в горле или резями в животе. «Вечерка» расскажет, как защитить себя и близких от самых распространенных сезонных недугов.

Пищевые отравления

— В жару из‑за неправильного хранения продуктов высок риск отравления, — говорит заместитель главного врача по медицинской части областной детской клинической инфекционной больницы Ирина Текучева. — Особенно быстро портятся молочные и кисломолочные продукты, через полчаса на солнце они могут стать полностью не пригодными к пище — даже одной ложки хватит, чтобы отравиться.

При первых симптомах отравления обязательно вызовите врача. Давайте больному пить как можно больше — воду, слабенький чай. Если температура высокая — можно сбить ее парацетамолсодержащими препаратами. Допустимы адсорбенты. Ни в коем случае при диарее нельзя давать препараты, уменьшающие перистальтику кишечника! Это может серьезно навредить.

Чтобы уберечься от отравлений, правильно храните продукты. В качестве перекусов летом носите с собой мытые фрукты и овощи, которые не испортятся от жары.

Не покупайте еду в сомнительных местах, особенно молочную и мясную продукцию, яйца и грибы.

Кишечные инфекции

— Летом возрастает заболеваемость различными кишечными инфекциями, — продолжает Ирина Текучева. — Это большая группа патологий, которые могут быть вирусного или бактериального характера. Независимо от их типа симптомы похожи: тошнота, рвота, поражения желудочно-кишечного тракта, вялость. Заболеть могут и младенцы, и взрослые.

Основные пути передачи: фекально-оральный, контактно-бытовой. Вирусные кишечные инфекции могут передаваться воздушно-капельным путем. Чтобы уберечься от заражения, чаще мойте руки, оберегайте еду от мух (они могут быть переносчиками заболевания), не разрешайте детям заглатывать воду из водоемов во время купания.

— Первая помощь такая же, как и при пищевых отравлениях, — большое количество жидкости, при необходимости жаропонижающее и адсорбенты. Но помните, это не отменяет обращения к специалисту, ни в коем случае не занимайтесь самолечением! — предупреждает врач.

Энтеровирусная инфекция

— Основное место заражения энтеровирусами — купание в водоемах, — поясняет Ирина Текучева. — После возникновения инфекции энтеровирусы размножаются первоначально в желудочно-кишечном тракте. Однако обычно они не вызывают кишечных симптомов, а чаще всего активно распространяются и вызывают симптомы и заболевания других органов: кашель, боль в горле, суставах, груди, головную боль, сердцебиение, насморк, сыпь. Заболевание опасно тем, что может поразить центральную нервную систему и вызвать вирусный менингит.

Профилактика энтеровирусов простая: гигиена рук, тщательное мытье овощей и фруктов, купание только в разрешенных местах без заглатывания воды.

Лихорадка западного Нила

— У нас в области природно-очаговая зона для заражения лихорадкой западного Нила, — напоминает Текучева. — Заражение человека чаще всего происходит в результате укусов инфицированных комаров. Заболевание может протекать бессимптомно (примерно у 80% инфицированных людей) либо в тяжелой лихорадочной форме с развитием менингитов и менингоэнцефалита.

Симптомы заболевания: температура, головная боль, усталость и боли в теле, тошнота, рвота, иногда кожная сыпь (на туловище) и увеличенные лимфатические узлы. В тяжелых случаях к ним присоединяются: помрачение сознания, дезориентация, тремор, судороги, мышечная слабость и паралич.

Чтобы уберечься от этого заболевания, нужно ставить москитные сетки на окна, пользоваться репеллентами, особенно в пойме рек, носить закрытую одежду.

Тепловой удар

— В результате перегрева есть риск заработать тепловой удар, — говорит заместитель главного врача поликлиники № 3 терапевт Анна Спикина. — Симптомы этого болезненного состояния таковы: головная боль, повышение температуры, рвота, учащенное дыхание, головокружение вплоть до потери сознания.

Постарайтесь не выходить на улицу в самую жару с 12 до 16 часов и тем более не занимайтесь спортом в это время на воздухе. Используйте головные уборы, максимально закрытую одежду из натуральных дышащих тканей, пейте большое количество воды. В помещении используйте кондиционеры для создания комфортной температуры.

— Пострадавшего нужно уложить в тень или прохладное помещение, желательно приподняв ноги на 10‑15 см выше уровня головы, расстегнуть одежду, протереть прохладной влажной салфеткой лоб, — продолжает Спикина. — Если он в сознании, то напоить прохладной водой. И на всякий случай, чтобы исключить другие заболевания, стоит обратиться к врачу.

Сердечно-сосудистые заболевания

— В условиях жаркой погоды сердцу приходится работать в усиленном режиме, поэтому летом часты обострения сердечно-сосудистых заболеваний, — комментирует Спикина. — Всем «сердечникам» стоит избегать перегрева.

В жару сосуды расширяются и давление снижается. Поэтому гипертоникам необходимо проконсульти-роваться со своими лечащими врачами и скорректировать схему лечения. Обычно летом дозы препаратов немного сокращают, чтобы давление не упало слишком сильно.

При любых неприятных ощущениях в области грудной клетки — жжения, покалывания или давящие ощущения, нерегулярный ритм и неровный пульс — нужно обратиться за помощью к специалисту.

Ангины

— Когда на улице плюс 40 градусов, хочется попить холодненького, — продолжает Анна Спикина. — Но ледяная вода может спровоцировать развитие ангины, особенно у людей, страдающих хроническими тонзиллитами и фарингитами.

Для профилактики заболеваний горла пейте воду комнатной температуры, тем более что она быстрее всасывается и дает чувство насыщения.

ОРВИ и пневмония

— Из-за активного и неправильного использования кондиционеров в жилых помещениях и машинах летом часто встречаются респираторные инфекции, — поясняет Спикина. — Возможно даже развитие легионеллезной пневмонии, для которой характерны высокая температура, кашель, сначала сухой, а потом с отделением мокроты и даже крови, одышка, слабость. Это достаточно серьезное заболевание и требует обязательного обращения к врачу.

Для профилактики заболевания не забывайте чистить фильтры кондиционеров, не находитесь под прямыми потоками воздуха (а еще лучше выходите из комнаты на момент работы сплит-системы), соблюдайте температурный режим и проветривайте помещение.