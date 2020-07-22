Врач развеяла мифы об «опасных» родинках 

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Врач-дерматокосметолог Светлана Донецкая в интервью "Аргументам и фактам" развеяла мифы о родинках, которые принято считать опасными для человека.

Так, существует расхожее мнение о том, что темные родинки несут в себе наибольшую угрозу. Медик отметила, что это заблуждение и напомнила о существовании беспигментной формы меланомы.

Кроме того, неправильно считать, что выпуклые родинки безопаснее плоских. По словам специалиста, развившаяся меланома может возвышаться над поверхностью кожи.

Донецкая также опровергла утверждение о том, что наличие волос на поверхности невусов является гарантией их доброкачественности.

"Существуют гигантские волосатые злокачественные невусы, которые выделяются в отдельную группу",

— подчеркнула она.

Определить, является ли родинка злокачественной, можно только после визита к врачу и проведения гистологического исследования, заключила врач.