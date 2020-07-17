Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раскрыт ранний признак деменции: как не пропустить его 

Мира Маркина 2 часа назад
Как не пропустить ранний признак слабоумия
Фото: depositphotos.com
Деменция — это необратимое снижение когнитивных функций, которое также нередко сопровождается вспышками агрессии, злости и спутанным сознанием. По некоторым оценкам, от деменции страдают порядка 10% всего населения в возрасте 65 лет и старше.
Предотвратить недуг или облегчить его течение можно, если вовремя распознать болезнь. Особенное внимание следует уделить ранним признакам болезни. Об одном из них — в материале "Рамблера".
Не так давно Кембриджские ученые провели исследование и выяснили, что одним из ранних признаков деменции у людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, может быть апатия. Однако депрессия не является признаком надвигающегося слабоумия.
В исследовании британских специалистов приняли участие 450 человек с ишемической болезнью сердца в Нидерландах и Великобритании. В обеих группах выяснилось, что к развитию деменции предрасположены апатичные равнодушные пациенты, которые подчас не способны заставить себя совершить то или иное действие.
Парадокс заключается в том, что депрессивные пациенты не склонны к деменции, хотя апатия является одним из симптомов депрессии.
Однако следует подчеркнуть, что ученые в ходе наблюдений учитывали и другие факторы, в числе которых возраст, образование и когнитивные способности испытуемых.
Видео дня. Продукты, которые опасно сочетать с кефиром
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи объяснили как определить инфаркт по ногам
Врачи объяснили как определить инфаркт по ногам
У больного раком телеведущего Беляева нашли новую опухоль
У больного раком телеведущего Беляева нашли новую опухоль
Почему немеют руки и ноги
Почему немеют руки и ноги
На какие болезни намекают трещины на пятках
На какие болезни намекают трещины на пятках
Видео
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Названы средства, необходимые для дачной аптечки
10:35
Названы средства, необходимые для дачной аптечки
ЗОЖ
Будут ли делать прививку от COVID принудительно
05:47
Будут ли делать прививку от COVID принудительно
Коронавирус ЗОЖ
Врач назвал первую ошибку при остановке крови из носа
01:59
Врач назвал первую ошибку при остановке крови из носа
ЗОЖ
Что делать с вросшим ногтем, если вы боитесь врача
04:41
Что делать с вросшим ногтем, если вы боитесь врача
ЗОЖ
Как избавиться от обвисшей после похудения кожи
02:43
Как избавиться от обвисшей после похудения кожи
ЗОЖ
5 вещей, которые надо сделать после укуса клеща
03:23
5 вещей, которые надо сделать после укуса клеща
ЗОЖ
Опасные болезни, которые можно подцепить в водоемах
08:35
Опасные болезни, которые можно подцепить в водоемах
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение