Как не пропустить ранний признак слабоумия

Деменция — это необратимое снижение когнитивных функций, которое также нередко сопровождается вспышками агрессии, злости и спутанным сознанием. По некоторым оценкам, от деменции страдают порядка 10% всего населения в возрасте 65 лет и старше.

Предотвратить недуг или облегчить его течение можно, если вовремя распознать болезнь. Особенное внимание следует уделить ранним признакам болезни. Об одном из них — в материале "Рамблера".

Не так давно Кембриджские ученые провели исследование и выяснили, что одним из ранних признаков деменции у людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, может быть апатия. Однако депрессия не является признаком надвигающегося слабоумия.

В исследовании британских специалистов приняли участие 450 человек с ишемической болезнью сердца в Нидерландах и Великобритании. В обеих группах выяснилось, что к развитию деменции предрасположены апатичные равнодушные пациенты, которые подчас не способны заставить себя совершить то или иное действие.

Парадокс заключается в том, что депрессивные пациенты не склонны к деменции, хотя апатия является одним из симптомов депрессии.

Однако следует подчеркнуть, что ученые в ходе наблюдений учитывали и другие факторы, в числе которых возраст, образование и когнитивные способности испытуемых.