Доктор Мясников рассказал, как прожить без лекарств 

Врач Александр Мясников дал советы людям, мечтающим отказаться от лекарственных средств.

По словам эксперта, контроль веса, физическая активность, а также правильное питание во многих случаях оказываются гораздо эффективнее лекарств. Но при этом люди предпочитают таблетки, потому что это намного проще, чем спорт и работа над собой.

Часто мы лекарством закрываем свою лень. Нам трудно похудеть, нам трудно двигаться — мы принимаем таблетку. Мы не думаем о том, помогает она, не помогает, может, она делает больше вреда, — подчеркнул телеведущий в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников подчеркнул, что около двух третьих всех медикаментов, которые принимают россияне, оказываются ненужными. Только больные с хроническими заболеваниями могут принимать более четырёх препаратов. Но даже они могут уменьшить количество лекарств, если начнут вести здоровый образ жизни.

Как писал NEWS.ru ранее, Александр Мясников рассказал, что в качестве лекарства от аллергии могут выступать домашние животные. По его словам, дети, которые общаются с кошками, собаками, а также другими питомцами, дышат их шерстью и эпителием. Таким образом они получают «прививку» — у них реже бывает бронхиальная астма, а также аллергические реакции.