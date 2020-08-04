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Доктор Мясников рассказал, как прожить без лекарств 

News.ru и ещё 5 3 часа назад
Доктор Мясников рассказал, как прожить без лекарств
Фото: News.ru
Врач Александр Мясников дал советы людям, мечтающим отказаться от лекарственных средств.
По словам эксперта, контроль веса, физическая активность, а также правильное питание во многих случаях оказываются гораздо эффективнее лекарств. Но при этом люди предпочитают таблетки, потому что это намного проще, чем спорт и работа над собой.
Часто мы лекарством закрываем свою лень. Нам трудно похудеть, нам трудно двигаться — мы принимаем таблетку. Мы не думаем о том, помогает она, не помогает, может, она делает больше вреда, — подчеркнул телеведущий в эфире телеканала «Россия 1».
Мясников подчеркнул, что около двух третьих всех медикаментов, которые принимают россияне, оказываются ненужными. Только больные с хроническими заболеваниями могут принимать более четырёх препаратов. Но даже они могут уменьшить количество лекарств, если начнут вести здоровый образ жизни.
Как писал NEWS.ru ранее, Александр Мясников рассказал, что в качестве лекарства от аллергии могут выступать домашние животные. По его словам, дети, которые общаются с кошками, собаками, а также другими питомцами, дышат их шерстью и эпителием. Таким образом они получают «прививку» — у них реже бывает бронхиальная астма, а также аллергические реакции.
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Болезни и лекарства , Новости , Александр Мясников
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