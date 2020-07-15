Мясников назвал четыре симптома для вызова скорой 

Фото: Кадр из передачи "О самом главном"

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, при каких симптомах необходимо сразу же вызвать скорую помощь. Об этом он сообщил в эфире передачи "О самом главном".

Медик назвал четыре основных признака. Первый — боль в груди и резкая слабость, которые сопровождаются одышкой.

"Тем более если это мужчина, курящий, с высоким давлением. У вас 120 минут, чтобы положить его на операционный стол", — сказал Мясников.

Второй симптом, при котором нужно сразу звонить в скорую, — головокружение, двоение в глазах, тошнота и повышенная до 38 градусов температура. По словам врача, это может быть менингит или рассеянный склероз.

Кроме того, стоит обратиться к врачам при сильной головной боли. Она может сигнализировать об аневризме.

"Тяжелая раскалывающая головная боль. Люди говорят, что это самая сильная боль в их жизни. Тогда надо срочно делать МРТ. Аневризму можно клипировать и предотвратить", — заявил медик.

Четвертым признаком, по мнению Мясникова, является резкая и острая боль в животе, сопровождаемая тошнотой и рвотой. Это может быть симптомом инфекции, панкреатита, тромбоза или аппендицита.