Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мясников назвал четыре симптома для вызова скорой 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Мясников назвал четыре симптома для вызова скорой
Фото: Кадр из передачи "О самом главном"
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, при каких симптомах необходимо сразу же вызвать скорую помощь. Об этом он сообщил в эфире передачи "О самом главном".
Медик назвал четыре основных признака. Первый — боль в груди и резкая слабость, которые сопровождаются одышкой.
"Тем более если это мужчина, курящий, с высоким давлением. У вас 120 минут, чтобы положить его на операционный стол", — сказал Мясников.
Второй симптом, при котором нужно сразу звонить в скорую, — головокружение, двоение в глазах, тошнота и повышенная до 38 градусов температура. По словам врача, это может быть менингит или рассеянный склероз.
Кроме того, стоит обратиться к врачам при сильной головной боли. Она может сигнализировать об аневризме.
"Тяжелая раскалывающая головная боль. Люди говорят, что это самая сильная боль в их жизни. Тогда надо срочно делать МРТ. Аневризму можно клипировать и предотвратить", — заявил медик.
Четвертым признаком, по мнению Мясникова, является резкая и острая боль в животе, сопровождаемая тошнотой и рвотой. Это может быть симптомом инфекции, панкреатита, тромбоза или аппендицита.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы симптомы рака щитовидной железы.
Видео дня. 5 вещей, которые надо сделать после укуса клеща
Комментарии 7
Болезни и лекарства , Александр Мясников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне в панике заметили новый симптом COVID-19
Россияне в панике заметили новый симптом COVID-19
Мясников посоветовал следить за мочой
Мясников посоветовал следить за мочой
Почему немеют руки и ноги
Почему немеют руки и ноги
«Правительство снова закрывает страну на карантин»
«Правительство снова закрывает страну на карантин»
Видео
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Как избавиться от обвисшей после похудения кожи
02:43
Как избавиться от обвисшей после похудения кожи
ЗОЖ
5 вещей, которые надо сделать после укуса клеща
03:23
5 вещей, которые надо сделать после укуса клеща
ЗОЖ
Опасные болезни, которые можно подцепить в водоемах
08:35
Опасные болезни, которые можно подцепить в водоемах
ЗОЖ
Как жить с метеозависимостью
01:39
Как жить с метеозависимостью
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Как оказать первую помощь при инфаркте
02:47
Как оказать первую помощь при инфаркте
Болезни и лекарства
«Чёрная смерть» подступила к границам России
08:08
«Чёрная смерть» подступила к границам России
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение