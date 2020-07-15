Россиянам назвали симптомы рака щитовидной железы 

Рак щитовидной железы трудно различить, так как иногда он протекает без симптомов. Как распознать заболевание, россиянам рассказала профессор кафедры фармакологии с курсом клинической фармакологии, доктор медицинских наук Дина Сакаева, передает «Комсомольская правда».

По словам Сакаевой, одним из признаков заболевания может являться ощущение комка в горле, что может указывать на прогрессирование заболевания. Среди других симптомов она назвала осиплость голоса, кашель, одышку, затрудненное дыхание, чувство першения, царапанья в горле, периодические боли в шее. Специалистка уточнила, что это проявляется достаточно поздно.

Сакаева отметила, что если человек начинает чувствовать симптомы, ему нужно срочно обратиться к врачу, особенно если они сохраняются на протяжении двух недель. Она уточнила, что на ранней стадии симптомов может и не быть, но все индивидуально.