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Россиянам назвали симптомы рака щитовидной железы 

Lenta.ru и ещё 4 4 часа назад
Россиянам назвали симптомы рака щитовидной железы
Фото: Lenta.ru
Рак щитовидной железы трудно различить, так как иногда он протекает без симптомов. Как распознать заболевание, россиянам рассказала профессор кафедры фармакологии с курсом клинической фармакологии, доктор медицинских наук Дина Сакаева, передает «Комсомольская правда».
По словам Сакаевой, одним из признаков заболевания может являться ощущение комка в горле, что может указывать на прогрессирование заболевания. Среди других симптомов она назвала осиплость голоса, кашель, одышку, затрудненное дыхание, чувство першения, царапанья в горле, периодические боли в шее. Специалистка уточнила, что это проявляется достаточно поздно.
Сакаева отметила, что если человек начинает чувствовать симптомы, ему нужно срочно обратиться к врачу, особенно если они сохраняются на протяжении двух недель. Она уточнила, что на ранней стадии симптомов может и не быть, но все индивидуально.
10 июля хирург-онколог Иван Карасев назвал несколько признаков грыжи пищевода. Главным симптомом он назвал изжогу, возникающую после приема пищи и физических нагрузок, а также при длительном нахождении в лежащем положении. Другими признаками болезни считаются воздушная отрыжка, чувство распирания в подреберье, боль в районе солнечного сплетения.
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Болезни и лекарства , Иван Карасев , Комсомольская правда
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