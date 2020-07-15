Врач и телеведущий Александр Мясников
заявил, что у людей, переживающих плохое самочувствие есть двоякое отношение к медикам. С одной стороны они страдают мнительностью и звонят в скорую, даже если могут самостоятельно принять лекарство, с другой — боятся серьезного хирургического вмешательства и череды обследований. При каких симптомах надо немедленно звонить в скорую?
— Боль в груди и резкая слабость, которая сопровождается одышкой, давит грудь, потом, тем более, если это мужчина, курящий с высоким давлением. У вас 120 минут, чтобы положить его на операционный стол,
Второй признак — головокружение и двоение в глазах, тошнота, повышение температуры до 38 градусов. Это может быть и менингит и рассеянный склероз, отметил Мясников. Третий признак — сильная головная боль, это может быть признаком аневризмы.
— Тяжелая раскалывающая головная боль. Люди говорят, что это самая сильная боль в их жизни. Тогда надо срочно делать МРТ. Аневризму можно клипировать и предотвратить,
— отметил телеведущий в программе «О самом главном».
Четвертый признак — резкая и острая боль в животе с тошнотой и рвотой. По словам специалиста, это инфекция, панкреатит, тромбоз, аппендицит. Во всех этих случаях необходимо незамедлительно обращаться к специалистам.