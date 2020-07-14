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Популярные лекарства от давления назвали опасными 

Елизавета Назарова 5 часов назад
Популярные лекарства от давления назвали опасными
Фото: depositphotos.com
Лекасртва от давления признали опасными для некоторых категорий людей. Об этом сообщает научный журнал Hypertension.
Итальянские ученые проанализировали, как бета-блокаторы, которые назначают при гипертонии, влияют на здоровье людей. Они выяснили, что эти препараты повышают риск развития сердечной недостаточности у женщин.
Эксперты изучали здоровье 13 тысяч человек из 12 европейских стран, которые не страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями, но при этом у них было повышенное давление.
Ученые пришли к выводу, что у женщин, принимающих бета-блокаторы, риск сердечной недостаточности выше на 4,6%, чем у мужчин. При этом, эксперты заявили, что такой результат может возникать из-за гормональной терапии, но точно это исследовано не было.
"Возможно, повышенный риск развития сердечной недостаточности у женщин обусловлен взаимодействием между заместительной гормональной терапией и бета-блокаторами, хотя эта информация не была собрана или протестирована в нашем исследовании", — заявил доктор медицинских наук, профессор кардиологии в Болонском университете Раффаэль Бугиардини.
Он порекомендовал женщинам, у которых нет сердечно-сосудистых заболеваний, снижать давление с помощью физических нагрузок и диеты.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые рассказали о влиянии капусты на коронавирус.
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