Популярные лекарства от давления назвали опасными 

Лекасртва от давления признали опасными для некоторых категорий людей. Об этом сообщает научный журнал Hypertension.

Итальянские ученые проанализировали, как бета-блокаторы, которые назначают при гипертонии, влияют на здоровье людей. Они выяснили, что эти препараты повышают риск развития сердечной недостаточности у женщин.

Эксперты изучали здоровье 13 тысяч человек из 12 европейских стран, которые не страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями, но при этом у них было повышенное давление.

Ученые пришли к выводу, что у женщин, принимающих бета-блокаторы, риск сердечной недостаточности выше на 4,6%, чем у мужчин. При этом, эксперты заявили, что такой результат может возникать из-за гормональной терапии, но точно это исследовано не было.

"Возможно, повышенный риск развития сердечной недостаточности у женщин обусловлен взаимодействием между заместительной гормональной терапией и бета-блокаторами, хотя эта информация не была собрана или протестирована в нашем исследовании", — заявил доктор медицинских наук, профессор кардиологии в Болонском университете Раффаэль Бугиардини.

Он порекомендовал женщинам, у которых нет сердечно-сосудистых заболеваний, снижать давление с помощью физических нагрузок и диеты.