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О каких болезнях предупреждает дрожь в руках 

Мира Маркина 2 часа назад
О каких болезнях предупреждает дрожь в руках
Фото: depositphotos.com
Порой спровоцировать дрожь в руках могут физическая активность, усталость, стресс, волнение, переохлаждение и другие состояния, возбуждающие центральную нервную систему.
Но иногда тремор может сигнализировать о множестве серьезных заболеваниях. О каких именно? Расскажет "Рамблер".

Проблемы с гормонами

Если помимо тремора вас беспокоят дрожание языка, резкая потеря или набор веса, истонченные волосы, раздражительность, потливость и постоянное чувство тревоги, скорее всего у вас проблемы с щитовидной железой, вырабатывающей гормоны. Чтобы удостовериться в этом, необходимо обратиться к эндокринологу.

Болезнь Паркинсона

Данный недуг характеризуется тремором, который возникает в спокойном состоянии и уменьшается при поднятии рук. Кроме того, люди с болезнью Паркинсона, как правило, страдают от плохой подвижности мышц и расстройства речи. Чаще всего болезнь поражает людей старше 60 лет.

Низкое содержание сахара в крови

Дрожь в руках у пациента с сахарным диабетом может сигнализировать о том, что у человека низкое содержание сахара в крови. Дрожь в кистях рук проходит гораздо быстрее, если съесть сладкое.
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