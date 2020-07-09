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Доктор Мясников рассказал, как защититься от бубонной чумы 

Экспресс газета 2 часа назад
Мясников рассказал, как защититься от бубонной чумы
Фото: Экспресс газета
Врач и телеведущий Александр Мясников напомнил своим подписчикам об опасности бубонной чумы. Смертоносная болезнь совсем недавно снова подняла голову в Китае. Причиной новых случаев заражения стало съеденное мясо сурка-тарбагана — этот грызун является известным переносчиком заболевания.
В связи с последними тревожными новостями, Мясников напомнил, что чума, убившая треть населения Европы в 14 веке, никуда не делась. Последняя эпидемия была зарегистрирована в Китае в конце позапрошлого века. Но и в наше время выявляются новые случаи. Так, в нулевых более 21000 человек по всему миру заразились чумой, 1600 из них умерли. Об этом пишет «Царьград».
Врач назвал страны, в которых регистрируется болезнь: это США, Мадагаскар, Перу, Индия и Конго, а также Таджикистан и Казахстан.
«Слава Богу, сегодня есть антибиотики, к которым эти бациллы еще чувствительны, поэтому смертность не почти поголовная, как в средние века, а чуть более 7%», — отметил Мясников.
Мясников дал несколько советов:
Никогда не трогать собак и кошек при нахождении в регионах, где регистрируется чума; Пользоваться инсектицидами, поскольку блохи также могут быть переносчиками болезни; Ни в коем случае не прикасаться к погибшим грызунам. (Мясников упоминает экзотическую привычку некоторых туристов подбирать скелетики и делать из них сувениры).
Также врач рассказал, что терапию бубонной чумы нужно начинать не после появления симптомов, а до — как только произошел контакт с зараженным. Бубонную чуму успешно лечат антибиотиками, назначить которые вам должен ваш лечащий врач.
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Болезни и лекарства , Александр Мясников , Царьград ТВ
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