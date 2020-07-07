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Когда сыпь на теле сигнализирует о серьезных болезнях 

Мира Маркина 3 часа назад
Когда сыпь сигнализирует о серьезных болезнях
Фото: depositphotos.com
Сыпь на теле хоть раз в жизни возникала у каждого человека. Зачастую она проходит сама собой и не вредит нашему здоровью. Но иногда сыпь может быть симптомом серьезного недуга. В каких случаях высыпания должны стать поводом для тревоги? Расскажет "Рамблер".

Температура

Если помимо сыпи вас беспокоит жар, — температура выше 38,3 градусов, это повод обратиться к специалисту. Оба эти симптома свидетельствуют об остром воспалительном процессе в организме.

Сыпь появилась внезапно и разрастается

Если вы не можете понять, из-за чего на теле вдруг возникла сыпь, и при этом она начинает становиться гуще, — следует тут же обратиться к врачу. Скорее всего это мощная аллергическая реакция, которая может перерасти в отек Квинке или в анафилактический шок. Если сыпь возникла в районе лица или шеи и вам не хватает воздуха, — следует срочно вызывать скорую.

Сыпь легко расчесать до крови

Если из-за сыпи вас мучает сильный зуд, с которым вы не можете справиться самостоятельно, не стоит медлить с походом к медику. Расчесав зудящее место до крови, вы рискуете занести инфекцию в рану и получить заражение крови.
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