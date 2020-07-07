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ВОЗ сочла бубонную чуму неопасной 

Lenta.ru и ещё 5 10 минут назад
ВОЗ сочла бубонную чуму неопасной
Фото: Lenta.ru
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сочла случаи бубонной чумы Китае и Монголии неопасными. При этом организация следит за развитием событий, заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис. Ее слова приводит РИА Новости.
«В данный момент мы следим за вспышкой в координации с властями Китая и Монголии. Мы не считаем, что риск высокий», — подчеркнула она.
В начале июля вспышка бубонной чумы зафиксирована в граничащей с Россией Западной Монголии. В больницу доставили 27-летнего мужчину и женщину (возраст не уточняется). Последняя находилась в критическом состоянии. После заболевания с ней прямо контактировали 60 человек и косвенно — 400. Известно, что причиной заражения послужило то, что оба жителя Монголии употребили в пищу сырое мясо сурка.
Специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов оценил опасность вспышки бубонной чумы в Китае и Монголии для России. По его словам, в этом нет ничего страшного, так как восточные страны привыкли к возникновению очагов чумы, и там существуют специальные службы, которые на протяжении многих лет не дают болезни распространяться.
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Болезни и лекарства , ВОЗ , РИА Новости
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