ВОЗ сочла бубонную чуму неопасной 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сочла случаи бубонной чумы Китае и Монголии неопасными. При этом организация следит за развитием событий, заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис. Ее слова приводит РИА Новости.

«В данный момент мы следим за вспышкой в координации с властями Китая и Монголии. Мы не считаем, что риск высокий», — подчеркнула она.

В начале июля вспышка бубонной чумы зафиксирована в граничащей с Россией Западной Монголии. В больницу доставили 27-летнего мужчину и женщину (возраст не уточняется). Последняя находилась в критическом состоянии. После заболевания с ней прямо контактировали 60 человек и косвенно — 400. Известно, что причиной заражения послужило то, что оба жителя Монголии употребили в пищу сырое мясо сурка.

Специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов оценил опасность вспышки бубонной чумы в Китае и Монголии для России. По его словам, в этом нет ничего страшного, так как восточные страны привыкли к возникновению очагов чумы, и там существуют специальные службы, которые на протяжении многих лет не дают болезни распространяться.