Названы главные причины выпадения волос

Врач-дерматолог Татьяна Егорова заявила, что двумя главными причинами выпадения волос у людей являются стресс и нехватка железа в организме, пишут "Известия".

По словам специалиста, выпадение волос после сильного стресса может наступить не сразу, а в течение нескольких месяцев. Она отметила, что сильные переживания — очень распространенная причина данной проблемы, а для ее устранения необходимо обратиться к врачу, который пропишет витамины.

Вторым фактором, приводящим к потере волос, может стать дефицит железа. После его восполнения волосы становятся гуще и прочнее, считает Егорова.