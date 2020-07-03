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Онколог рассказал о явных симптомах рака 

Диана Товсепова 45 минут назад
Онколог рассказал о явных симптомах рака
Фото: depositphotos.com
Онколог-хирург Иван Карасев рассказал о явных признаках рака большого дуоденального соска (БДС).
Чаще всего больные ощущают ноющие боли в правом подреберье, однако на ранних стадиях диагноз выдает и кожный зуд, и желтый оттенок кожи.
Также признаком заболевания моет стать беспричинное похудение, тошнота и повышенная температура.
Врачи объясняют, что это заболевание характеризуется аденомами на соске в двенадцатиперстной кишке. А сопутствующие осложнения как инфекция, желчнокаменная болезнь или склерозирующий холангит могут усугубить ситуацию.
Ранее "Рамблер" сообщал, как по запаху медики могут определить онкологию.
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Болезни и лекарства , Иван Карасев
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