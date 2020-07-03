Онколог рассказал о явных симптомах рака 

Онколог-хирург Иван Карасев рассказал о явных признаках рака большого дуоденального соска (БДС).

Чаще всего больные ощущают ноющие боли в правом подреберье, однако на ранних стадиях диагноз выдает и кожный зуд, и желтый оттенок кожи.

Также признаком заболевания моет стать беспричинное похудение, тошнота и повышенная температура.

Врачи объясняют, что это заболевание характеризуется аденомами на соске в двенадцатиперстной кишке. А сопутствующие осложнения как инфекция, желчнокаменная болезнь или склерозирующий холангит могут усугубить ситуацию.