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О каких болезнях расскажут стопы 

Мира Маркина 2 часа назад
О каких болезнях расскажут стопы
Фото: depositphotos.com
Многие люди не уделяют должного внимания своим стопам, — и очень зря. Ведь по состоянию этой части нашего тела можно узнать много нового о своем здоровье и даже распознать серьезные заболевания.
"Рамблер" выяснил, о каких недугах расскажут стопы.

Остеоартрит

У пожилых людей боль в стопах может свидетельствовать о развитии остеоартрита. Этот недуг приводит к тому, что суставы пяток и большие пальцы ног начинают крайне быстро изнашиваться.

Гипотиреоз

И другие проблемы, связанные с щитовидной железой, сигнализируют о себе посредством сухой кожи на ступнях. Если вы заметили, что кожа в этом районе шелушится и легко повреждается, — это повод обратиться к эндокринологу. Зачастую у таких пациентов присутствует нарушение жирового и углеводного обменов, что впоследствии может привести к ожирению или к сахарному диабету.

Проблемы с суставами

Если у вас регулярно образуются натоптыши в виде подковок на пятках, это может говорить о деформации коленных и тазобедренных суставов, а также о проблемах в поясничном отделе позвоночника. Нередко эти деформации напрямую связаны с аутоиммунными процессами, протекающими в организме.
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