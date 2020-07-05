От каких болезней умирает больше всего людей

Пока в мире свирепствует COVID-19, многие задаются вопросом о том, какое число людей умирает от инфекций на самом деле. "Рамблер" выяснял, какие болезни ежегодно уносят наибольшее число жизней.

Так, Всемирная организация здравоохранения проанализировала смертность от болезней по всему миру за 2016 год. Оказалось, из 56,9 млн летальных исходов более половины (54%) были вызваны следующими 10 причинами.

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В частности, наиболее смертоносной стали ишемическая болезнь сердца и инсульт, унесшие за тот год в общей сложности 15,2 миллиона. Последние 15 лет эти заболевания остаются ведущими причинами смерти в мире.

А вот третье место в рейтинге заняла хроническая обструктивная болезнь легких — ряд хронических болезней легких, приводящих к ограничению воздушного потока в легких. Следующими по смертоносными стали респираторные инфекции нижних дыхательных путей.

Однако интересно, что статистика в странах с самым низким уровнем дохода граждан показывает, что там именно респираторные инфекции убивают наибольшее число людей.