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Новый смертельный вирус убил тысячи животных 

Lenta.ru и ещё 1 5 часов назад
Новый смертельный вирус убил тысячи животных
Фото: Lenta.ru
Смертельный вирус геморрагической болезни кроликов (RHDV2) распространяется по США, он уже убил тысячи животных, сообщает Bisiness Insider.
Некоторые ветеринары называют его «кроличьей Эболой», поскольку вирус так же вызывает поражения органов и тканей кроликов, что приводит к внутреннему кровотечению и смерти. По их словам, часто единственный внешний признак того, что животные заражены, появляется после их смерти. когда из носа вдруг начинает течь кровь.
С апреля Минсельхоз США подтвердил случаи заболевания RHDV2 в Аризоне, Калифорнии, Колорадо, Неваде, Юте, Техасе и Нью-Мексико.
Сообщается, что вирус распространяется через кровь, кал и мочу. По степени опасности, по словам ветеринаров, он превосходит коронавирус нового типа, так как зараженное животное умирает в 90 процентах случаев. При этом утверждается, что RHDV2 не несет опасность для людей, кошек и собак, но может сохраняться на поверхностях и одежде в течение трех с половиной месяцев.
Как пишет издание, вирус ранее фиксировали среди домашних кроликов в штате Огайо в 2018 году, а затем — в Вашингтоне летом 2019 года и Нью-Йорке в феврале этого года. Во Франции, Австралии и Канаде также регистрировали случаи заражения. Впервые же о такой инфекции стало известно в 1984 году, когда заболели кролики в Китае.
Нынешняя эпидемия вызывает особую тревогу специалистов, поскольку вирус впервые перешел с одомашненных животных на диких кроликов и зайцев. Вакцины от него пока нет.
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Болезни и лекарства , Минсельхоз
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