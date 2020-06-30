Онколог объяснила, о чем предупреждает боль в пупке

Образование дивертикул Меккеля часто сопровождается болью в области пупка. О заболевании и связанных с ним осложнениях рассказала врач-онколог и проктолог Елена Смирнова

Дивертикул Меккеля представляет собой выпячивание мешкообразного характера, возникающее в тонком кишечнике.

Чаще всего это образование «смирное», встречающееся у 2-5% людей. Большинство о его наличии даже не догадываются. Но у части больных могут быть опасные осложнения.

Поэтому, если есть боли при пальпации в районе пупка, следует обратиться к специалистам.

«Еда, двигаясь по кишечнику, может попадать в этот кармашек, где не переваривается, а лежит и гниет. В добавок к этому, слизистая в дивертикуле выделяет соляную кислоту, которая разъедает стенку кишечника. А значит могут возникнуть кровотечение, кишечная непроходимость, прободение (разрыв дивертикула), ущемление, дивертикулит, напоминающий по симптомам аппендицит, новообразования», — объяснила Елена Смирнова.

Дивертикул Меккеля удаляется только хирургическим путем. После чего он обязательно отправляется на гистологическое исследование.