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Онколог объяснила, о чем предупреждает боль при надавливании на пупок 

Medical Note и ещё 1 6 часов назад
Онколог объяснила, о чем предупреждает боль в пупке
Фото: Medical Note
Образование дивертикул Меккеля часто сопровождается болью в области пупка. О заболевании и связанных с ним осложнениях рассказала врач-онколог и проктолог Елена Смирнова.
Дивертикул Меккеля представляет собой выпячивание мешкообразного характера, возникающее в тонком кишечнике.
Чаще всего это образование «смирное», встречающееся у 2-5% людей. Большинство о его наличии даже не догадываются. Но у части больных могут быть опасные осложнения.
Поэтому, если есть боли при пальпации в районе пупка, следует обратиться к специалистам.
«Еда, двигаясь по кишечнику, может попадать в этот кармашек, где не переваривается, а лежит и гниет. В добавок к этому, слизистая в дивертикуле выделяет соляную кислоту, которая разъедает стенку кишечника. А значит могут возникнуть кровотечение, кишечная непроходимость, прободение (разрыв дивертикула), ущемление, дивертикулит, напоминающий по симптомам аппендицит, новообразования», — объяснила Елена Смирнова.
Дивертикул Меккеля удаляется только хирургическим путем. После чего он обязательно отправляется на гистологическое исследование.
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Болезни и лекарства , Елена Смирнова
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