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Доктор Мясников объяснил, как распознать опасные родинки 

РИА Новости и ещё 7 2 часа назад
Мясников объяснил, как распознать опасные родинки
Фото: РИА Новости
Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия", как распознать родинку, способную переродиться в меланому.
По его словам, оценить состояние родинок на теле можно с помощью системы "A, B, C, D, E".
Буква "А" в ней это ассиметрия, пояснил врач. Насторожить может родинка, части которой не будут похожи друг на друга, если разделить ее пополам.
"B" — border. Важно обратить внимание на границы родимого пятна. У здоровой родинки они четкие, а у той, которая может быть опасной, размытые", — приводят "Вести" слова ведущего.
Буква "С" в этой системе означает color — цвет. По словам Мясникова, злокачественная родинка, как правило, неровно окрашена.
"D" — это диаметр. Размеры нормальной родинки находятся в пределах шести миллиметров.
"Е" в системе означает эволюцию родинки. Если она не растет, не меняются ее границы и цвет, то такое образование, как правило, не опасно для организма, добавил врач.
Мясников уточнил, что чаще всего от меланомы страдают белокожие, светлоглазые и светловолосые люди.
Обращайтесь, это надо удалять, делать биопсию — и вы от этого избавитесь.
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Болезни и лекарства , Александр Мясников
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