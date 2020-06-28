Мясников объяснил, как распознать опасные родинки

Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия", как распознать родинку, способную переродиться в меланому.

По его словам, оценить состояние родинок на теле можно с помощью системы "A, B, C, D, E".

Буква "А" в ней это ассиметрия, пояснил врач. Насторожить может родинка, части которой не будут похожи друг на друга, если разделить ее пополам.

"B" — border. Важно обратить внимание на границы родимого пятна. У здоровой родинки они четкие, а у той, которая может быть опасной, размытые", — приводят "Вести" слова ведущего.

Буква "С" в этой системе означает color — цвет. По словам Мясникова, злокачественная родинка, как правило, неровно окрашена.

"D" — это диаметр. Размеры нормальной родинки находятся в пределах шести миллиметров.

"Е" в системе означает эволюцию родинки. Если она не растет, не меняются ее границы и цвет, то такое образование, как правило, не опасно для организма, добавил врач.

Мясников уточнил, что чаще всего от меланомы страдают белокожие, светлоглазые и светловолосые люди.