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Врачи назвали первый «глазной» признак диабета 

Елизавета Назарова 6 часов назад
Назван первый заметный признак диабета
Фото: depositphotos.com
Врачи рассказали о том, что происходит с организмом при диабете второго типа. Об этом сообщает издание Express.
Из-за сахарного диабета нарушается работа кровеносной системы. Это, в свою очередь, ведет к тому, что организм не может сам защищать себя от инфекций, в том числе и глазных. Одним из первых и самых заметных симптомов является ячмень.
"Ячмень — это маленький болезненный комок на веке или внутри него. Он вызывается бактериями, инфицирующими фолликулы ресниц или железы век", — объяснили медики.
Эксперты отметили, что люди с сахарным диабетом сталкиваются с ячменем и другими глазными инфекциями несколько раз в год. К подобным симптомам относятся фурункулы и карбункулы.
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