Назван первый заметный признак диабета

Врачи рассказали о том, что происходит с организмом при диабете второго типа. Об этом сообщает издание Express.

Из-за сахарного диабета нарушается работа кровеносной системы. Это, в свою очередь, ведет к тому, что организм не может сам защищать себя от инфекций, в том числе и глазных. Одним из первых и самых заметных симптомов является ячмень.

"Ячмень — это маленький болезненный комок на веке или внутри него. Он вызывается бактериями, инфицирующими фолликулы ресниц или железы век", — объяснили медики.

Эксперты отметили, что люди с сахарным диабетом сталкиваются с ячменем и другими глазными инфекциями несколько раз в год. К подобным симптомам относятся фурункулы и карбункулы.