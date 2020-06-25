Алкоголь превратили в лекарство 

По словам Дэвида Нагиба, профессора химии Университета Огайо и руководителя исследовательской группы, им удалось обнаружить метод производства из этилового спирта неестественных аминокислот, которые используются в производстве лекарств для того, чтобы избежать влияния на естественный метаболизм в ходе терапии.

«Мы можем использовать эти аминокислоты для создания новых сложных молекул, которые будут нацелены на различные заболевания», — говорит Нагиб.

Создание в лабораторных условиях новых искусственных аминокислот с правильной трехмерной геометрией — длительный и затратный процесс, но с использованием алкоголя, который дешев и доступен, это может стать достаточно простым делом.

Молекула спирта состоит из трех элементов — водорода, углерода и кислорода. Американские ученые смогли разорвать связи между атомами углерода и водорода и ввести атом азота, то есть провести типичную лабораторную операцию, называемую «селективная C-H функционализация».

Главное, как утверждают авторы исследования, это выбрать для изменения правильную связь, не затрагивая при этом остальные, чтобы затем собрать молекулы, нацеленные только болезнь и не затрагивающие важные биологические механизмы в организме. Профессор Нагиб сравнивает болезнь с замком, а молекулярные лекарства — с ключом: правильный ключ подходит только к одному замку и не может открыть другие.