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Алкоголь превратили в лекарство 

Популярная механика 3 часа назад
Алкоголь превратили в лекарство
Фото: Популярная механика
По словам Дэвида Нагиба, профессора химии Университета Огайо и руководителя исследовательской группы, им удалось обнаружить метод производства из этилового спирта неестественных аминокислот, которые используются в производстве лекарств для того, чтобы избежать влияния на естественный метаболизм в ходе терапии.
«Мы можем использовать эти аминокислоты для создания новых сложных молекул, которые будут нацелены на различные заболевания», — говорит Нагиб.
Создание в лабораторных условиях новых искусственных аминокислот с правильной трехмерной геометрией — длительный и затратный процесс, но с использованием алкоголя, который дешев и доступен, это может стать достаточно простым делом.
Молекула спирта состоит из трех элементов — водорода, углерода и кислорода. Американские ученые смогли разорвать связи между атомами углерода и водорода и ввести атом азота, то есть провести типичную лабораторную операцию, называемую «селективная C-H функционализация».
Главное, как утверждают авторы исследования, это выбрать для изменения правильную связь, не затрагивая при этом остальные, чтобы затем собрать молекулы, нацеленные только болезнь и не затрагивающие важные биологические механизмы в организме. Профессор Нагиб сравнивает болезнь с замком, а молекулярные лекарства — с ключом: правильный ключ подходит только к одному замку и не может открыть другие.
«В этаноле есть одинаковые углеродно-водородные связи, различающиеся тем не менее по своему пространственному расположению на молекуле, — объясняет ученый. — Теперь мы можем взять одну из них для создания аминокислот с различной трехмерной формой, что позволит сконструировать новые химические структуры для создания лекарств, действующих с максимальной точностью».
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Болезни и лекарства
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