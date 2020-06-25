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Назван первый признак сахарного диабета 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Назван первый признак сахарного диабета
Фото: ТК «Звезда»
Лишний вес и низкий уровень физической активности относятся к главным факторам развития сахарного диабета, наряду с наследственностью.
Если уровень глюкозы в крови выше нормы, но все-таки еще не достаточно высок, чтобы говорить о сахарном диабете, то самое время принимать меры, чтобы не стать обладателем такого диагноза. Это состояние врач-эндокринолог Надежда Максимова называет как «преддиабет».
Повышенный сахар в крови является первым признаком развития заболевания.
«Диагностика и профилактика преддиабета и сахарного диабета должны проводится в лечебных учреждениях и сертифицированных лабораториях под контролем врача»,
— уточняет эксперт.
При этом Максимова заявляет, что это вовсе не означает развитие диабета, но это первый сигнал для того, чтобы предпринять меры по изменению образа жизни и питания.
Для этого стоит начать с умеренных нагрузок — по 2,5 часа в неделю. Также на развитие заболевания может влиять и наследственность. Для снижения уровня глюкозы в крови, массы тела и уменьшения неблагоприятного прогноза сахарного диабета разработаны комплексные программы, включающие обучение и лекарственную терапию, передает слова специалиста сайт «Комсомольской правды». Ранее предполагалось, что коронавирусная инфекция может стать толчком к развитию сахарного диабета.
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Болезни и лекарства , Надежда Максимова , Комсомольская правда
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