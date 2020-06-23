Выяснилось, какие инфекции переносят кондиционеры

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, вирусолог Георгий Викулов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, какие инфекции может распространять кондиционер.
По словам специалиста, через работающие в жару кондиционеры могут переноситься возбудители легионеллы, микоплазмы и хламидийные инфекции. А вот коронавирус передаваться по вентиляции не способен.
«Для других возбудителей [кроме названных] не доказано, что через систему кондиционирования возможно заражение. Если кондиционер функционально готов к работе, если он очищен, то его можно использовать по назначению. Он не может быть причиной распространения коронавирусной инфекции»,
— добавил Викулов.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Мясников заявил об опасности дезинфекции подъездов.