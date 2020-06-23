Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что нельзя делать при хроническом алкоголизме 

Вечерняя Москва 1 час назад
Что нельзя делать при хроническом алкоголизме
Фото: Вечерняя Москва
Психиатр и нарколог Алексей Казанцев рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы», что нельзя делать людям, страдающим хроническим алкоголизмом. Он отметил, что, в первую очередь, пациент не должен садиться за руль автомобиля, но есть еще ряд действий, которые лучше не совершать.
Так, нельзя купаться, потому что это может привести к смертельному исходу.
— Многие выпьют и лезут в море или озеро — можно утонуть. Заниматься активными видами спорта, как паркур или прыжки, где необходима координация и концентрация внимания, тоже не стоит. Все, что связано с огнем, адекватной оценкой обстановки. Есть масса случаев в моей практике, когда люди напивались и прыгали в пустые бассейны. Как говорил Чехов: «Вино скотинит и зверит человека»,
— сказал врач.
Нарколог добавил, что люди при хроническом алкоголизме часто начинают скандалы в семье, которые тоже могут закончиться трагично. Человек становится агрессивным и может на пустом месте устроить ссору.
Видео дня. Что происходит с испытателями вакцины от COVID-19
Вечерняя Москва: последние новости
Онколог рассказал о ранних симптомах рака кишечника Онколог рассказал о ранних симптомах рака кишечника Врачи назвали пять опасных лекарств, которые есть в каждой домашней аптечке Врачи назвали пять опасных лекарств, которые есть в каждой домашней аптечке Онколог рассказала о появляющихся на коже предвестниках рака Онколог рассказала о появляющихся на коже предвестниках рака
Комментарии
Болезни и лекарства , Алексей Казанцев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты основные симптомы коронавируса у детей
Раскрыты основные симптомы коронавируса у детей
COVID-19 мутирует и заражает в 8 раз быстрее
COVID-19 мутирует и заражает в 8 раз быстрее
Можно ли подцепить COVID на пляже
Можно ли подцепить COVID на пляже
Что происходит в странах-лидерах по COVID-19
Что происходит в странах-лидерах по COVID-19
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Как помочь себе при боли в коленях
02:44
Как помочь себе при боли в коленях
Народная медицина
Насколько опасен хруст в суставах
06:14
Насколько опасен хруст в суставах
ЗОЖ Болезни и лекарства
Что происходит с испытателями вакцины от COVID
00:25
Что происходит с испытателями вакцины от COVID
Болезни и лекарства Коронавирус
Как быстро стабилизировать сердечный ритм
02:35
Как быстро стабилизировать сердечный ритм
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как распознать рак кожи на ранней стадии
05:52
Как распознать рак кожи на ранней стадии
ЗОЖ Болезни и лекарства
Что делать, если вы обгорели на солнце
04:34
Что делать, если вы обгорели на солнце
ЗОЖ Народная медицина
Что делать, чтобы не заполучить тепловой удар в жару
01:06
Что делать, чтобы не заполучить тепловой удар в жару
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение