Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы опасные лекарства, которые есть у каждого дома 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Названы опасные лекарства, которые есть у каждого
Фото: Вечерняя Москва
Лидерами этого антирейтинга стали средства от изжоги. Антациды могут привести к серьезным последствиям, причем не связанным с пищеварительной системой. Они нарушают всасывание витамина D и кальция, поэтому при злоупотреблении можно развиться остеопороз.
Вторым врачи назвали обезболивающие. По словам терапевта Ирины Скороходовой, даже безобидный, по мнению людей, ибупрофен сильно бьет по слизистой желудка.
К таким же отрицательным последствиям приведут все нестероидные противовоспалительные препараты. При частом их применении могут возникнуть даже желудочно-кишечные кровотечения. Привычный анальгин тоже несет в себе опасность для иммунной системы, пишет НГС-Новосибирск.
На третьем месте оказались таблетки от давления. По словам врачей, люди, которые их принимают без консультации врача, попадают в группу риска по инсульту.
На четвертом месте антирейтинга — аспирин. Специалисты отметили, что есть пациенты, которые употребляют его при проблемах с давлением. Однако при неконтролируемой гипертензии этот препарат очень опасен — он в восемь раз увеличивает риск геморрагического инсульта.
Также витамины группы B могут вызвать сильную аллергическую реакцию, поэтому врачи включили их в список опасных лекарств. Медики посоветовали потреблять витамины из продуктов питания.
Видео дня. Что происходит с испытателями вакцины от COVID-19
Вечерняя Москва: последние новости
«Вино скотинит человека»: врач объяснил, чего нельзя делать при хроническом алкоголизме «Вино скотинит человека»: врач объяснил, чего нельзя делать при хроническом алкоголизме Онколог рассказал о ранних симптомах рака кишечника Онколог рассказал о ранних симптомах рака кишечника Онколог рассказала о появляющихся на коже предвестниках рака Онколог рассказала о появляющихся на коже предвестниках рака
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как проверить на Альцгеймера: простой тест
Как проверить на Альцгеймера: простой тест
Что будет, если пить лимонную воду каждый день
Что будет, если пить лимонную воду каждый день
Ученые открыли необычный ранний симптом COVID-19
Ученые открыли необычный ранний симптом COVID-19
Названы продукты, из-за которых воспаляется печень
Названы продукты, из-за которых воспаляется печень
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Как помочь себе при боли в коленях
02:44
Как помочь себе при боли в коленях
Народная медицина
Насколько опасен хруст в суставах
06:14
Насколько опасен хруст в суставах
ЗОЖ Болезни и лекарства
Что происходит с испытателями вакцины от COVID
00:25
Что происходит с испытателями вакцины от COVID
Болезни и лекарства Коронавирус
Как быстро стабилизировать сердечный ритм
02:35
Как быстро стабилизировать сердечный ритм
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как распознать рак кожи на ранней стадии
05:52
Как распознать рак кожи на ранней стадии
ЗОЖ Болезни и лекарства
Что делать, если вы обгорели на солнце
04:34
Что делать, если вы обгорели на солнце
ЗОЖ Народная медицина
Что делать, чтобы не заполучить тепловой удар в жару
01:06
Что делать, чтобы не заполучить тепловой удар в жару
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение