Названы опасные лекарства, которые есть у каждого

Лидерами этого антирейтинга стали средства от изжоги. Антациды могут привести к серьезным последствиям, причем не связанным с пищеварительной системой. Они нарушают всасывание витамина D и кальция, поэтому при злоупотреблении можно развиться остеопороз.

Вторым врачи назвали обезболивающие. По словам терапевта Ирины Скороходовой, даже безобидный, по мнению людей, ибупрофен сильно бьет по слизистой желудка.

К таким же отрицательным последствиям приведут все нестероидные противовоспалительные препараты. При частом их применении могут возникнуть даже желудочно-кишечные кровотечения. Привычный анальгин тоже несет в себе опасность для иммунной системы, пишет НГС-Новосибирск.

На третьем месте оказались таблетки от давления. По словам врачей, люди, которые их принимают без консультации врача, попадают в группу риска по инсульту.

На четвертом месте антирейтинга — аспирин. Специалисты отметили, что есть пациенты, которые употребляют его при проблемах с давлением. Однако при неконтролируемой гипертензии этот препарат очень опасен — он в восемь раз увеличивает риск геморрагического инсульта.

Также витамины группы B могут вызвать сильную аллергическую реакцию, поэтому врачи включили их в список опасных лекарств. Медики посоветовали потреблять витамины из продуктов питания.