Кардиолог объяснила, кому нужно принимать аспирин 

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Врач-кардиолог Анна Пивенштейн ответила на распространенный вопрос подписчиков в Instagram, касающийся ситуаций, когда употребление аспирина оправдано.

Препарат нужно принимать, если есть ишемическая болезнь сердца в любой форме: стабильная стенокардия, перенесенный ранее инфаркт, после любой формы острого коронарного синдрома и стентирования (шунтирования) коронарных артерий.

Также аспирин пьют курсом при лечении миокардита, перикардита и заболеваниях периферических артерий.

В последнем случае лекарство назначается при симптомах атеросклерозе любых артерий и наличии бляшек сонной артерии, которые закрывают более 50% просвета (вне зависимости от наличия симптомов).

Также препарат может быть назначен пациентом с высоким риском при сахарном диабете первого и второго типа.