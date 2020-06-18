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Кардиолог объяснила, кому нужно принимать аспирин 

Medical Note 3 часа назад
Кардиолог объяснила, кому нужно принимать аспирин
Фото: Medical Note
Врач-кардиолог Анна Пивенштейн ответила на распространенный вопрос подписчиков в Instagram, касающийся ситуаций, когда употребление аспирина оправдано.
Препарат нужно принимать, если есть ишемическая болезнь сердца в любой форме: стабильная стенокардия, перенесенный ранее инфаркт, после любой формы острого коронарного синдрома и стентирования (шунтирования) коронарных артерий.
Также аспирин пьют курсом при лечении миокардита, перикардита и заболеваниях периферических артерий.
В последнем случае лекарство назначается при симптомах атеросклерозе любых артерий и наличии бляшек сонной артерии, которые закрывают более 50% просвета (вне зависимости от наличия симптомов).
Также препарат может быть назначен пациентом с высоким риском при сахарном диабете первого и второго типа.
«Лекарство прописывают беременным высокого и очень высокого риска развития преэклампсии. Может быть назначен с 12 недели после согласования с акушером-гинекологом», — добавила врач.
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