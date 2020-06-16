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Найден способ лечить повторный рассеянный склероз 

Парламентская газета 5 часов назад
Найден способ лечить повторный рассеянный склероз
Фото: Парламентская газета
Британские и румынские биологи успешно защитили несколько десятков добровольцев от повторного появления рассеянного склероза с помощью круглых червей-паразитов. Об этом пишет «Царьград».
«Мы не только показали, что подобная терапия работает и что она безопасна для пациентов, но и узнали несколько особенностей работы иммунитета, которые помогут воспроизвести этот эффект другими путями»,
— говорится в новом исследовании специалистов.
Рассеянный склероз — заболевание нервной системы, когда нервы плохо проводят сигналы. На ранних стадиях человек может почувствовать, как немеют конечности, на поздних наступает слепота, паралич, а затем смерть. Лекарства, которое может вылечить это заболевание, не существует.
Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от рассеянного склероза в мире сейчас страдает около 2,3 млн При этом в мире нет лекарств, которые могли бы полностью подавить эту болезнь.
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Болезни и лекарства , ВОЗ , Царьград ТВ
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