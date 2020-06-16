Найден способ лечить повторный рассеянный склероз 

Британские и румынские биологи успешно защитили несколько десятков добровольцев от повторного появления рассеянного склероза с помощью круглых червей-паразитов. Об этом пишет «Царьград».

«Мы не только показали, что подобная терапия работает и что она безопасна для пациентов, но и узнали несколько особенностей работы иммунитета, которые помогут воспроизвести этот эффект другими путями»,

— говорится в новом исследовании специалистов.

Рассеянный склероз — заболевание нервной системы, когда нервы плохо проводят сигналы. На ранних стадиях человек может почувствовать, как немеют конечности, на поздних наступает слепота, паралич, а затем смерть. Лекарства, которое может вылечить это заболевание, не существует.