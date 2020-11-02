Названы три быстрых способа снижения давления

Обозначены три быстрых способа снижения артериального давления без приема медицинских препаратов и помощи врачей. Соответствующие рекомендации приведены в материале, размещенном в отечественном сегменте интернета.
Ресурс shkolazhizni.ru пишет, что при подъеме давления можно:
1. подержать ноги или руки по локоть в горячей воде на протяжении пятнадцати минут;
2. встать под горячий душ;
3. сделать контрастные ванночки для ног или рук.
Прежде чем брать на вооружение данные методы, обязательно нужно проконсультироваться с лечащим врачом.