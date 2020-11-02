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Названы три быстрых способа снижения артериального давления без лекарств и врачей 

Аргументы Недели 3 часа назад
Названы три быстрых способа снижения давления
Фото: Аргументы Недели
Обозначены три быстрых способа снижения артериального давления без приема медицинских препаратов и помощи врачей. Соответствующие рекомендации приведены в материале, размещенном в отечественном сегменте интернета.
Ресурс shkolazhizni.ru пишет, что при подъеме давления можно:
1. подержать ноги или руки по локоть в горячей воде на протяжении пятнадцати минут;
2. встать под горячий душ;
3. сделать контрастные ванночки для ног или рук.
Прежде чем брать на вооружение данные методы, обязательно нужно проконсультироваться с лечащим врачом.
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