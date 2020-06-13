Хирург назвал необычные признаки рака кишечника 

Первые признаки злокачественной опухоли кишечника могут быть незначительными, потому довольно часто их игнорируют как сами пациенты, так и врачи. По словам специалистов, в первую очередь стоит обратить внимание на постоянную изжогу и несварение желудка.

Как правило, в случае развития рака эти состояния беспокоят минимум три раза в неделю. Кроме того, возникающие на этом фоне боли могут быть настолько сильными, что не все имеющиеся под рукой лекарства могут помочь, сообщает Express.

Как пояснили медики, при изжоге необходимо сразу обратиться в больницу, так как игнорирование недуга может привести к серьезным последствиям. «Изжога, расстройство желудка или боль в животе очень распространены и, как правило, являются отражением вашей диеты», — рассказал хирург Борзуох Мохаммади.

«Симптомы, которые возникают время от времени, например, реже, чем два раза в неделю, и легко уходят после приема лекарств, отпускаемых без рецепта, обычно не являются поводом для беспокойства. Однако, если они настолько сильные и частые, что будят вас ночью, заставляют принимать лекарства чаще двух раз в неделю или становятся невосприимчивыми к ним, следует обратиться к врачу»,

— добавил он.

Медик также отметил, что иногда расстройство желудка, кислотный рефлюкс или изжога лечатся неправильно, что может привести к повреждению пищевода. В некоторых случаях постоянная изжога указывает на рак пищевода.

Снизить риск развития рака кишечника поможет сокращение в рационе количества красного и переработанного мяса, отказ от курения и алкоголя. Помимо этого, врачи рекомендуют съедать больше клетчатки, рыбы, а также фруктов и овощей.