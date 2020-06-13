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Врач рассказал, как избежать болезней почек 

РИА Новости 2 часа назад
Врач рассказал, как избежать болезней почек
Фото: РИА Новости
Главный внештатный специалист-нефролог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Шилов рассказал в комментарии "АиФ", как избежать хронических заболеваний почек.
По словам специалиста, для этого необходимо регулярно следить за давлением и уровнем сахара в крови, а также следить за весом, не допускать, чтобы талия "заплывала" жиром.
Кроме того, человек должен быть физически активными, не курить и не злоупотреблять алкоголем, правильно и не чрезмерно питаться, отметил Шилов. Врач предупредил, что не стоит злоупотреблять лекарствами, так как многие из них оказывают нефротоксический эффект.
Он также пояснил, что основная причина возникновения хронических заболеваний почек — это "болезни цивилизации": диабет второго типа, артериальная гипертония, метаболический синдром, мочекаменная болезнь.
По словам Шилова, на их развитие влияет и возраст: чем старше человек, тем хуже состояние его почек, что связано с накоплением этих хронических заболеваний.
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Комментарии
Болезни и лекарства , Минздрав РФ , Аргументы и Факты
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